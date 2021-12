Dolore immenso a Napoli, 15enne muore improvvisamente per un malore

Un malore improvviso, un dramma che nessuna genitore vorrebbe provare. Una morte prematura ha colpito una famiglia di Soccavo, quartiere di Napoli ovest. E’ morto a 15 anni Luca a causa di un malore improvviso. Il quartiere è sconvolto per l’accaduto. Il giovane è stato trovato senza vita in casa, le cause del malore sono ancora in fase di accertamento. Luca era un bravissimo ragazzo, uno studente modello e pieno di passioni. Sarà l’autopsia, che verrà disposta dal magistrato di turno, a fare chiarezza e a fugare ogni dubbio.