Un’altra soddisfazione per Domenico Castellone, arbitro appartenente alla sezione di Napoli. Dopo ben 5 anni di serie D, il giovane e promettente fischietto partenopeo ha raggiunto l’obiettivo della promozione in serie C, facendo l’esordio a stagione in corso come primo arbitro dalla D alla C il 16 marzo di quest’anno in quel di Trento. Poi nel corso della stagione ha diretto altre partite, sempre in modo impeccabile e con la massima professionalità e correttezza.