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Donazione a cuore fermo al Monaldi, prelevati fegato e cornee con procedura ad alta complessità

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Donazione a cuore fermo al Monaldi, prelevati fegato e cornee con procedura ad alta complessità
Donazione a cuore fermo al Monaldi, prelevati fegato e cornee con procedura ad alta complessità
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All’ospedale Monaldi di Napoli è stata realizzata la seconda donazione a cuore fermo (Dcd) grazie alla quale sono stati prelevati il fegato e le cornee, rendendo disponibili organi e tessuti destinati al trapianto.

A rendere possibile la difficile procedura è stato il lavoro di squadra interaziendale, a partire dalle attività di procurement: il donatore era infatti ricoverato nella terapia Intensiva del Centro traumatologico. Poi, il prelievo è stato realizzato all’Ospedale Monaldi.

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Donazione a cuore fermo al Monaldi, prelevati fegato e cornee con procedura ad alta complessità

Si tratta di una procedura particolarmente impegnativa, si legge in una nota, perché, dopo l’arresto della circolazione e l’accertamento di morte, è necessario limitare il più possibile i danni che la mancanza di ossigeno può provocare agli organi potenzialmente utilizzabili per il trapianto. Per questo entrano in gioco tecnologie e tecniche chirurgiche avanzate, insieme a un’organizzazione estremamente precisa.

La tecnica, tramite la cannulazione di grossi vasi – spiegano i medici – permette di collegare il circolo a un sistema di perfusione extracorporea che garantisce nuovamente agli organi interessati un apporto di sangue ossigenato, consentendone la preservazione efficace prima e la scrupolosa valutazione poi, prima del prelievo.

“La disponibilità di percorsi Dcd – spiega Claudio Marra, direttore della Uoc Procedure Innovative in Cardiochirurgia e Trapianti – consente oggi di ampliare in modo significativo le possibilità di donazione e di rendere disponibili per il trapianto organi che, fino a pochi anni fa, difficilmente avrebbero potuto essere utilizzati. Credo che in Campania sia necessario puntare con decisione su questo modello, creando una vera rete regionale per la donazione Dcd”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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