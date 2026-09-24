Aumentano i casi di morbillo, preoccupa la situazione in Campania

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Nei primi 5 mesi del 2026 in Italia sono stati confermati 472 casi di morbillo, con un aumento consistente rispetto al 2025 quando erano stati 322. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati i casi “possibili e probabili” che al momento risultano essere 609. È quanto emerge da un’analisi epidemiologica diffusa dal ministero della Salute.

I dati mostrano che dopo un periodo di controllo dell’infezione, a partire dall’autunno 2023 in Italia si è osservato un marcato aumento dei casi. Nel 2024 sono stati notificati 1.045 casi, 946 dei quali successivamente confermati in laboratorio. Nel 2025 si è osservata una flessione, con una diminuzione a 497 casi confermati. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6%in persone che avevano ricevuta una sola dose di vaccino.

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La situazione in Campania

La situazione del 2026 mostra una ripresa dei contagi. L’aumento è particolarmente evidente soprattutto in alcune Regioni: in Calabria si è passati dai 17 casi segnalati del 2025 ai 265 del 2026, in Campania da 18 a 100, nel Lazio da 47 a 54, in Toscana da 6 a 49. Resta insufficiente la copertura vaccinale. Al 2024 nessuna Regione e Provincia autonoma raggiungeva la soglia raccomandata del 95% con due dosi di vaccino, considerata necessaria per interrompere la circolazione del virus. I valori più bassi si registrano Sicilia (67,88%), Campania (71,89%), Provincia Autonoma di Bolzano (73,69%)