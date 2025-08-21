PUBBLICITÀ
Donna muore in un incidente: pochi giorni prima aveva perso il compagno

Martedì, una donna di 36 anni, Gioia Fioravanti, è morta in un incidente stradale a Ladispoli (Roma). Una tragedia che si somma a un altro dramma, vissuto pochi giorni prima dalla stessa 36enne: la morte del compagno 45enne Daniele Vallenari, che era malato. I funerali dell’uomo si terranno giovedì 21 agosto.
L’incidente Come riporta RomaToday, l’incidente in cui ha perso la vita Fioravanti è avvenuto martedì 19 agosto poco dopo le 18. La donna era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un furgone e poi con due macchine. È morta sul colpo. Gli altri conducenti coinvolti hanno riportato lievi escoriazioni.
Gli ultimi post della 36enne dedicati al compagno Come si può vedere sul suo profilo Facebook, gli ultimi post della 36enne erano proprio dedicati al suo compagno Daniele. “Sempre insieme”, aveva scritto il 16 agosto

