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L’emergenza incidenti stradali torna più che mai a farsi viva a Napoli. Due vittime in una sola serata. Si tratta due donne ucraine che sono state travolte da un pirata della strada.

Donne travolte e uccise dall’auto in corsa a Napoli, l’automobilista era ubriaco e senza patente

È accaduto tutto intorno alle 19.30 al Corso Garibaldi nell’area di Porta Nolana. L’incidente, stando alle prime ricostruzioni della polizia municipale e dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato provocato da un uomo di 34 anni. Le due donne, che in quel momento attraversano la strada, sono state travolte e non hanno avuto scampo.

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Subito dopo lo scontro si è capito che il bilancio dell’incidente sarebbe stato drammatico. La prima vittima, una 58enne, è deceduta sul colpo. L’altra, una sua connazionale 52enne, è stata trasportata in ambulanza in fin di vita all’Ospedale del Mare. L’intervento dei soccorsi del 118, però, è stato vano. Circa un’ora dopo la donna è deceduta nel nosocomio di Napoli Est.

Sulla dinamica, come accennato, gli accertamenti sono ancora in corso. Per tutta la notte gli agenti dell’unità operativa dell’infortunistica stradale della polizia municipale, supportati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, hanno portato avanti i rilievi. A provocare l’incidente è stato un 34enne napoletano a bordo di una Mercedes che ha travolto le due donne, terminando la sua corso contro altre due vetture parcheggiate, danneggiandole. Automobilista che è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici, risultando ubriaco. Era anche sprovvisto di patente di guida.

I mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro. La viabilità sul Corso Garibaldi è stata interrotta per alcune ore e anche le linee del trasporto pubblico di Anm ed Eav sono state deviate.