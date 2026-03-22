Due donne travolte e uccise a Napoli, identificate le vittime

PUBBLICITÀ

Tragedia nella serata di oggi a Napoli, dove un grave incidente stradale si è verificato lungo il Corso Garibaldi. Secondo le prime informazioni raccolte, due persone sarebbero state investite da un’auto sopraggiunta ad alta velocità, perdendo tragicamente la vita.

L’impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, non ha lasciato scampo alle vittime. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

PUBBLICITÀ

La zona è stata transennata e il traffico risulta attualmente bloccato, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Numerosi automobilisti sono rimasti in coda, mentre le forze dell’ordine lavorano per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Non si esclude alcuna ipotesi sulle cause dell’incidente, compresa l’alta velocità del veicolo coinvolto. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando si avranno maggiori dettagli sull’identità delle vittime e sulle responsabilità.

Le vittime sono due donne ucraine, una

57enne, morta sul colpo, e unaltra nata nel

74, deceduta dopo il trasporto all’Ospedale

del Mare.