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Due donne travolte e uccise a Napoli, identificate le vittime

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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indagano carabinier
indagano carabinier
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Tragedia nella serata di oggi a Napoli, dove un grave incidente stradale si è verificato lungo il Corso Garibaldi. Secondo le prime informazioni raccolte, due persone sarebbero state investite da un’auto sopraggiunta ad alta velocità, perdendo tragicamente la vita.

L’impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, non ha lasciato scampo alle vittime. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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La zona è stata transennata e il traffico risulta attualmente bloccato, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Numerosi automobilisti sono rimasti in coda, mentre le forze dell’ordine lavorano per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Non si esclude alcuna ipotesi sulle cause dell’incidente, compresa l’alta velocità del veicolo coinvolto. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando si avranno maggiori dettagli sull’identità delle vittime e sulle responsabilità.
Le vittime sono due donne ucraine, una
57enne, morta sul colpo, e unaltra nata nel
74, deceduta dopo il trasporto all’Ospedale
del Mare.

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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