Nelle scorse ore come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio di Alessia Marcuzzi ‘lascio Mediaset dopo 25 anni di carriera‘. Poche ore dopo il post di un’altra conduttrice ha rivelato di aver lasciato il Biscione. Dopo 8 anni e tanti programmi (tra cui Tiki Taka, Premium Champions, Balalaika, Pressing e La partita del cuore) Giorgia Rossi ha abbandonato Mediaset.

“Dopo 8 anni si chiude oggi la mia esperienza a Mediaset. Parlo di “esperienza” perché questo è stata, in tutti i sensi. Sono entrata come collaboratrice, non avevo neppure 30 anni, non sapevo cosa ci sarebbe stato nel mio futuro ma sapevo cosa c’era stato nel passato. E da lì sono partita. Non sempre, mi è capitato di raccontarlo in alcune interviste in questi anni, ho sfruttato bene le occasioni che mi sono capitate, ma anche le esperienze negative mi hanno portato a crescere. Con Mediaset invece la scintilla è scattata subito.

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni. Ad annunciarlo è lei stessa in un post su Instagram. “Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – scrive – dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”.

“La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Temptation Island) e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare”, continua Alessia Marcuzzi. “Credo però che questa pandemia – aggiunge – oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono”, conclude.