Doppio terribile lutto a Calvizzano, Antonio e Sara morti in due incidenti stradali

E’ una giornata drammatica per la comunità di Calvizzano. Non solo per la morte di Sara Ricciardiello, la giovane deceduta dopo lo schianto avvenuto a Licola in estate, ma c’è stato anche un altro decesso. Si tratta di Antonio Agliata, guardia giurata dell’Auchan, deceduto dopo un incidente avvenuto ieri in via Mazzini. Si tratta di una strada dove già negli scorsi mesi si sono verificati gravi incidenti stradali. Antonio per cause ancora da accertare ha perso il controllo dello scooter ed è finito a terra. Troppo gravi le ferite riportate. I funerali di Antonio si terranno domani alle 12:30 nella chiesa San Giacomo a Calvizzano.

Calvizzano distrutta dal dolore, Sara Ricciardiello non ce l’ha fatta

Terribile notizia per la comunità di Calvizzano, Sara Ricciardiello non ce l’ha fatta. La ragazza era stata coinvolta in un incidente in via S. Nullo a Licola in cui già perse la vita sul colpo un ragazzo. Ferita gravemente nell’incidente anche Sara, una ragazza di 18 anni di Calvizzano, la quale era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stata intubata, per poi essere trasferita al Cardarelli di Napoli. Nel terribile schianto che ha visto coinvolta Sara, perse la vita il 25enne Marco Merone, di Pozzuoli. Sara frequentava il Carlo Levi di Marano e nei mesi scorsi tantissimi, tra amici e anche professori, hanno condiviso l’appello per la raccolta del sangue, compreso il sindaco. La 18enne è stata in ancora in coma farmacologico ma purtroppo non ce l’ha fatta.