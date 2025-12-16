PUBBLICITÀ
Dramma sul lavoro a Gianturco, Giacomo muore investito dal camion

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dramma sul lavoro a Gianturco, Giacomo muore investito dal camion
Dramma sul lavoro a Gianturco, Giacomo muore investito dal camion
Un uomo di 49 anni, Giacomo Burtone, è morto questa mattina in un incidente avvenuto in un’area privata a Gianturco, periferia orientale di Napoli.

Sembrerebbe che l’uomo sia stato investito da un mezzo pesante, mentre stava operando all’interno dell’area e sarebbe deceduto poco dopo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando di Napoli, che stanno indagando sull’accaduto. Era originario di Cercola.

Dramma sul lavoro a Gianturco, Giacomo muore investito dal camion

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto all’interno di un’area dove erano presenti diversi mezzi pesanti. Al momento si sta cercando di ricostruire cosa sia potuto accadere.

Tra le ipotesi quella che una manovra da parte di uno dei mezzi possa aver coinvolto inavvertitamente il passante.

L’uomo, rimasto gravemente ferito, è deceduto poco dopo.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

