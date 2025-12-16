PUBBLICITÀ

Un uomo di 49 anni, Giacomo Burtone, è morto questa mattina in un incidente avvenuto in un’area privata a Gianturco, periferia orientale di Napoli.

Sembrerebbe che l’uomo sia stato investito da un mezzo pesante, mentre stava operando all’interno dell’area e sarebbe deceduto poco dopo.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando di Napoli, che stanno indagando sull’accaduto. Era originario di Cercola.

Dramma sul lavoro a Gianturco, Giacomo muore investito dal camion

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto all’interno di un’area dove erano presenti diversi mezzi pesanti. Al momento si sta cercando di ricostruire cosa sia potuto accadere.

Tra le ipotesi quella che una manovra da parte di uno dei mezzi possa aver coinvolto inavvertitamente il passante.

L’uomo, rimasto gravemente ferito, è deceduto poco dopo.