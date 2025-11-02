PUBBLICITÀ
Dramma a San Giovanni a Teduccio, 59enne trovato morto nell’androne del portone

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Il corpo senza vita di un uomo di 59 anni, Raffaele Di Nunzio originario di Torre del Greco, è stato trovato questa notte nell’androne di un portone in corso San Giovanni a Teduccio 168 a Napoli.

Sul posto, dopo una segnalazione, sono arrivati i carabinieri.

Da un primo esame esterno del cadavere, sono state individuate alcune ferite sulle testa. E potrebbero essere stati proprio questi colpi inferti all’uomo ad averne causato la morte.

La salma è stata trasferita in obitorio, in attesa dell’autopsia. Mentre i carabinieri hanno già avviato le indagini.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

