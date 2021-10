Incidente sul lavoro poco dopo l’ora di pranzo. Sfiorata la tragedia in via Carlo Cattaneo a Melito. Un operaio straniero è caduto da un’altezza di circa 3/4 metri mentre era su un’impalcatura posta al primo piano. Secondo le prime ricostruzioni, i lavori stavano avvenendo in una struttura in via di ristrutturazione. Le urla dei presenti hanno richiamato l’attenzione dei presenti. Sono state subito contattate le forze dell’ordine e il personale del 118. I carabinieri stanno facendo gli accertamenti del caso. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’operaio è in prognosi riservata.

I militari dell’Arma della tenenza locale, coordinati dalla compagnia di Marano, stanno facendo controlli anche riguardo la ditta per la quale avrebbe lavorato l’uomo. I carabinieri sono ancora sul posto per gli accertamenti volti all’attività investigativa.

Il numero in crescita degli incidenti sul lavoro

In Campania, secondo le rilevazioni dell’Inail, da gennaio a luglio 2021 i morti sul lavoro sono stati 80. Gli infortuni sono arrivati a superare già gli 11mila. Questi numeri superano le rilevazioni fatte dallo stesso istituto nel periodo che va da gennaio 2020 a giugno 2021. Nei 18 mesi segnati dall’emergenza Covid ci sono stati circa 10mila infortuni denunciati e 71 decessi per cause legate al virus Sars Cov-19. Durante lo scorso ottobre, a perdere la vita sono stati Alessandro Onofrio, uno dei due operai rimasti gravemente feriti a Benevento.

I lavoratori caddero dal cestello di una piattaforma aerea mentre eseguivano dei lavori a sei metri di altezza. Stabili rimasero invece le condizioni dell’altro operaio, un 37enne di San Lorenzello, anche lui ricoverato all’ ospedale “San Pio”. Sull’accaduto indagarono i carabinieri. Pochi giorni prima, un’altra tragedia colpì la comunità di Carinaro. Silvio Di Domenico, 48 anni, perse la vita dopo un terribile incidente sul lavoro avvenuto in Abruzzo. Le conseguenze del dramma, purtroppo, non gli lasciarono scampo nonostante tutti i tentativi di soccorso per salvargli la vita.