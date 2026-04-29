Droga consegnata nella palestra a Caivano, arrestato il personal trainer

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Ci sono anche le consegne di droga a Caivano nell’inchiesta che ha sgominato il gruppo di narcos legato al clan Russo di Nola. Tra i 23 arrestati c’è anche il 45enne Mario Falco che ufficialmente era un personal trainer ma nella sua palestra sarebbero avvenute le consegne e i pagamenti dei carichi di droga così come emergerebbe in diverse conversazioni intercettate tra Antonio Moccia e Gavril Isernia.

Un episodio in particolare è stato attenzionato dagli inquirenti: il 21 novembre 2024 i due membri del clan Russo avrebbero consegnato 200 grammi di cocaina al personal trainer. Dalle intercettazioni ambientali, captate a bordo dell’auto di Moccia, emergerebbe che i due sarebbero arrivati per ritirare i soldi. A bordo della Dacia Duster, il 43enne nolano avrebbe detto al suo complice: “A Caivano, dobbiamo andare a prendere i soldi“. Durante il discorso sempre Moccia si sarebbe raccomandato con Isernia di memorizzare bene la strada per effettuare le consegne in quella palestra.

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Gli affari del clan Russo

I pm Henry John Woodcock e Vincenzo Toscano della Procura di Napoli contestano a Falco di essere uno dei capipiazza legati all’organizzazione. Le indagini della Sisco e della Squadra Mobile di Napoli hanno svelato l’operatività di una struttura dedita al traffico di droga nel Nolano ma anche in altre regioni italiane e all’estero.

Il clan Russo aveva allacciato contatti anche con la Lombardia e la Spagna, dove acquistava cocaina e hashish da vendere nel Nolano. I soldi della vendita della droga, effettuata con la modalità itinerante, anche per ostacolare i controlli delle forze dell’ordine, finivano nelle casse della cosca. Infine le somme venivano utilizzate per sostenere gli affiliati e le famiglie dei detenuti.