Droga dalla Spagna a Giugliano, smantellata la base operativa: 5 arresti

Dalla Spagna partivano i carichi di cocaina, hashish e marijuana destinati alle piazze di spaccio tra Napoli e Caserta. Per gestire il traffico, gli indagati avevano creato una società di logistica fittizia con sede a Giugliano, che serviva da copertura per il trasporto e lo stoccaggio degli stupefacenti.

Nella notte del 28 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Cinque persone sono finite in manette, tutte gravemente indiziate – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio, aggravata dal numero dei componenti del gruppo.

Le indagini, condotte tra gennaio 2019 e maggio 2020, hanno documentato un flusso costante di stupefacenti proveniente dal territorio iberico e destinato a rifornire l’hinterland partenopeo e casertano. Attraverso attività tecniche e pedinamenti, i militari hanno ricostruito la struttura dell’organizzazione, definendo i ruoli dei vari componenti e individuando la base logistica dove la merce veniva custodita prima di essere smistata.

Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati complessivamente oltre 100 chilogrammi di droga, pronti per l’immissione sul mercato.

La Procura di Napoli ha precisato che si tratta di una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari: i destinatari del provvedimento sono persone sottoposte a indagine e, come tali, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.