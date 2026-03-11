PUBBLICITÀ
HomeCronacaDroga dalla Spagna per il clan di camorra, 10 arresti nel blitz
CronacaCronaca nazionalePrimo Piano

Droga dalla Spagna per il clan di camorra, 10 arresti nel blitz

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Droga dalla Spagna per il clan di camorra, 10 arresti nel blitz
Droga dalla Spagna per il clan di camorra, 10 arresti nel blitz
PUBBLICITÀ

Dieci arrestati, sequestrati 300 chili di cocaina e 500 chili di hashish. Sono i numeri di un’operazione anti camorra condotta dai I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana. I militari hanno smantellato in Catalogna una rete criminale legata alla camorra, che inviava ingenti quantità di droga in Italia. Gli arrestati, di età compresa fra i 25 e i 46 anni, sono stati fermati dopo nove perquisizioni effettuate lo scorso 3 marzo tra Barcellona e l’Hospitalet de Llobregat, durante le quali sono stati sequestrati anche oltre 140.000 euro in contanti, telefoni cellulari e veicoli.

Il blitz partito dopo il sequestro

L’indagine, avviata il 7 febbraio 2025 a Cornellà de Llobregat grazie a un intervento della polizia municipale, era partita dal sequestro di 70 chili di cocaina trasportati in auto dopo una sospetta transazione con un camionista in un’area industriale.

PUBBLICITÀ

Gli inquirenti della Divisione di investigazione criminale hanno accertato l’esistenza di una struttura stabile a Barcellona, che organizzava l’acquisto della droga  e il loro trasferimento verso l’Italia, via strada o via mare con i traghetti in partenza dal porto catalano e diretti a quello di Civitavecchia. Secondo gli investigatori, il presunto capo della rete collegata alla criminalità organizzata napoletana, coordinava le operazioni da un appartamento di lusso nel quartiere Diagonal Mar, a Barcellona.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati