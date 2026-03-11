Droga dalla Spagna per il clan di camorra, 10 arresti nel blitz

PUBBLICITÀ

Dieci arrestati, sequestrati 300 chili di cocaina e 500 chili di hashish. Sono i numeri di un’operazione anti camorra condotta dai I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana. I militari hanno smantellato in Catalogna una rete criminale legata alla camorra, che inviava ingenti quantità di droga in Italia. Gli arrestati, di età compresa fra i 25 e i 46 anni, sono stati fermati dopo nove perquisizioni effettuate lo scorso 3 marzo tra Barcellona e l’Hospitalet de Llobregat, durante le quali sono stati sequestrati anche oltre 140.000 euro in contanti, telefoni cellulari e veicoli.

Il blitz partito dopo il sequestro

L’indagine, avviata il 7 febbraio 2025 a Cornellà de Llobregat grazie a un intervento della polizia municipale, era partita dal sequestro di 70 chili di cocaina trasportati in auto dopo una sospetta transazione con un camionista in un’area industriale.

PUBBLICITÀ

Gli inquirenti della Divisione di investigazione criminale hanno accertato l’esistenza di una struttura stabile a Barcellona, che organizzava l’acquisto della droga e il loro trasferimento verso l’Italia, via strada o via mare con i traghetti in partenza dal porto catalano e diretti a quello di Civitavecchia. Secondo gli investigatori, il presunto capo della rete collegata alla criminalità organizzata napoletana, coordinava le operazioni da un appartamento di lusso nel quartiere Diagonal Mar, a Barcellona.