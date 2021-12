Droga da Sudamerica e Nord Africa fino a Napoli e Salerno, sequestro da 17 tonnellate e 8 arresti

Nella circostanza, i Giudici per le indagini preliminari presso i Tribunali di Busto Arsizio, Novara e Pistoia, territorialmente competenti in relazione ai luoghi in cui è stato eseguito il fermo, nel condividere la prospettazione requirente, hanno emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, contestualmente dichiarando la propria incompetenza per territorio in favore dell’Autorità Giudiziaria partenopea.

Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli 8 indagati destinatari dell’originario provvedimento di fermo. E, inoltre, di ulteriori 3 soggetti. Questi ultimi ritenuti intranei alla consorteria criminale ovvero in stretti rapporti illeciti con gli stessi sodali.

Le indagini

L’attività trae origine dalle investigazioni avviate a seguito dei sequestri eseguiti nel porto di Salerno dal GICO di Napoli. L’operazione, eseguita nel giugno del 2020, ha permesso il sequestro di oltre 17 tonnellate di stupefacenti fra hashish e anfetamine.

Lo sviluppo delle indagini, affidate al G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, ha consentito di individuare una associazione criminale di trafficanti, operante tra l’Albania e la Toscana. Il gruppo era composto da cittadini italiani e albanesi, che si impossessavano di ingenti quantitativi di cocaina e hashish provenienti dal Sudamerica e dal Nordafrica. Questo era possibile attraverso una fitta rete di contatti tenuti anche grazie a telefoni cellulari criptati.

Di tale struttura associativa sarebbe parte integrante anche un sottogruppo. Alcuni componenti dimoravano in territorio elvetico, deputato alle attività logistiche di supporto al traffico illecito di droga.