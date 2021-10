Colpo alle 2 ‘famiglie dello spaccio’, 31 arresti condotti tra Napoli e Salerno. Stamane nella provincia di Salerno, Napoli e Varese, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno con il supporto di militari territorialmente competenti, eseguivano un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del locale Tribunale. Ordinanza emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 31 soggetti: 29 in carcere, 2 agli arresti domiciliari.

Tutti gravemente indiziati, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, detenzione, messa in vendita, trasporto, offerta, consegna, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, marijuana ed hashish“. L’attività investigativa consentiva di individuare due distinti gruppi criminali che avevano autonomamente organizzato una fittissima rete delittuosa operante nei Comuni della Piana del Sele. Si tratta dell’operazione denominata Final Cleaning.

DUE GRUPPI CRIMINALE

L’attività investigativa consentiva di individuare 2 distinti gruppi criminali: uno facente capo alla famiglia D’Alterio di Campagna ed uno a Cosimo Dianese di Eboli. Questi avevano autonomamente organizzato una fittissima rete delittuosa operante nei Comuni della Piana del Sele.

Nel corso delle indagini veniva accertato che Dianese pur di assicurarsi il controllo delle piazze di spaccio, non esitava a porre in essere azioni intimidatorie nei confronti dei possibili concorrenti o coloro ritenuti tali, in particolare, nel marzo del 2019, si rendeva responsabile, in concorso con Attilio Foglia, Gerarda Paradiso e Cristian Perna, dell’incendio doloso di quattro autovetture all’interno dell’auto rivendita Mayo’s Car con sede ad Eboli. In quanto Dianese riteneva che il proprietario dell’esercizio commerciale potesse essere un possibile concorrente nella gestione dello “spaccio” sulla piazza di Eboli.

ESTORSIONE

Nel maggio 2019 Dianese rimaneva vittima di un’azione estorsiva posta in essere nei suoi confronti da Giuseppe Morello, quale mandante, e Vito Coppola e Domenico Sirica, quali esecutori, per il recupero di un credito di una fornitura di cocaina non pagata dal valore di circa 3500 euro. Nel corso dell’attività investigativa, i militari arrestavano in flagranza di reato di 14 soggetti. Nonché procedevano in 15 occasioni al sequestro di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 320 grammi di cocaina e 350 grammi di hashish dal valore di circa 20mila euro.

LE INTERCETTAZIONI

Dalle intercettazioni telefoniche è emerso come gli indagati utilizzassero il consueto “linguaggio criptico”. Ne sono esempio le frasi “bomba a mano”, ad indicare le dosi di cocaina già confezionate. Un “chilo di pasta” per indicare la quantità di stupefacente che doveva essere approvvigionata nonché le parole “birra, donne o scarpe”, ad indicare lo stupefacente che doveva essere consegnato.

Gli assuntori di sostanze stupefacenti, tutti maggiorenni, utilizzavano le piattaforme di messaggistica Facebook, Whatsapp ed Instagram. Con i social contattavano gli spacciatori e concordare il luogo, la quantità e l’orario per concretizzare la cessione.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

1. BELLOSGUARDO Francesco, originario di Campagna (SA) di anni 26;

2. PAGANO Antonio, originario di Eboli (SA) di anni 40;

3. D’ALTERIO Oreste, originario di Campagna (SA) di anni 24;

4. DIANESE Cosimo, originario di Eboli (SA) di anni 27

5. FOGLIA Attilio originario di Eboli (SA) di anni 38;

6. GIORDANO Pompeo originario di Campagna (SA) di anni 28;

7. MAGLIANO Carlo originario di Campagna (SA) di anni 25;

8. MAGLIANO Mattia originario di Campagna (SA) di anni 25;

9. MENZIONE GIORDANO Francesco originario di Torre Annunziata (NA) di anni 58;

10. MILANESE Giovanni originario di Campagna (SA) di anni 38;

11. MOSCATO Cristian originario di Campagna (SA) di anni 42;

12. OUARSAN Sami originario del Marocco di anni 40;

13. PAPA Anna originario di Napoli di anni 46;

14. PARADISO Gerarda originaria di Eboli (SA) di anni 21;

15. PERNA Cristian originario di Campagna (SA) di anni 34;

16. PERNA Liberato originario di Eboli (SA) di anni 29;

17. PETRILLO Fiore originario di Campagna (SA) di anni 33;

18. PICCOLO Paolo originario di Pollena Trocchia (NA) di anni 22;

19. RIZZO Claudia originaria di Napoli (SA) di anni 44;

20. SENATORE Cosimo originario di Campagna (SA) di anni 52;

21. SOLIMENO Vito originario di Eboli (SA) di anni 55;

22. TAURISANO Maurizio originario di Eboli (SA) di anni 28;

23. COPPOLA Vito originario di Trecase (NA) di anni 28;

24. SIRICA Domenico originario di Sarno (SA) di anni 28;

25. D’ALTERIO Sebastiano originario di Mugnano di Napoli (NA) di anni 21;

26. MILANESE Cosimo originario di Campagna (SA) di anni 29;

27. MORELLO Giuseppe originario di Torre Annunziata (NA) di anni 45;

ARRESTI DOMICILIARI

1. SESSA Andrea originario di Campagna (SA) di anni 38;

2. MAROTTA Massimiliano originario di Eboli (SA) di anni 43;

3. GIZZI Serena, originario di Campagna (SA) di anni 24;

4. CHIELLA Mariangela, originario di Eboli (SA) di anni 35.