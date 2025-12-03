PUBBLICITÀ
Droga nascosta vicino la batteria dell’auto, arrestato nel Napoletano

Redazione Internapoli
Ieri sera a Meta di Sorrento, i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento notano il 24enne a bordo della sua auto. Damiano Russo è già noto ai carabinieri così decidono di controllarlo. Scatta la perquisizione ma inizialmente non c’è traccia di droga o altro sia nell’auto che addosso al ragazzo, però, i militari vogliono setacciare l’auto. Così vengono sequestrati 70 grammi di marijuana. Lo stupefacente – suddiviso in 15 involucri – era nascosto nel vano della batteria, sotto il cofano. Il 24enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio

