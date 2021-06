L’altro ieri, 26 giugno 2021, erano due anni dalla scomparsa di Loredana Simioli, l’amata attrice napoletana portata via da un brutto male. In suo onore, e per rendere sempre vivo il suo ricordo, è nata su TikTok una pagina con i suoi sketch. Un gesto molto apprezzato dal fratello Gianni Simioli, che su Facebook ha ringraziato il fondatore della page: “Grazie a chi ha creato la pagina TikTok per Mariarca. Ieri, 26 giugno 2021, è stato il giorno più buio di giugno. Due anni fa, per un male incurabile e feroce, ha dovuto dirci addio. O forse no, grazie al suo talento, sarà sempre con tutti noi. Amiamola sempre. Lei, di sicuro, non ha mai smesso di volerci bene”.

Due anni fa la morte di Loredana Simioli, su TikTok nasce una pagina per ricordarla

Tantissimi i commenti sotto al post di chi non ha mai dimenticato Loredana Simioli, come Raffaella che scrive: “La guardavo in TeleGaribaldi insieme alle mie allora bimbe quante risate ci ha regalato era bella Loredana non l’ho conosciuta di persona ma lei era un vulcano di forza e bravura inimitabile vivrà sempre nei nostri ricordi di sicuro Gianni loro sono Angeli scelti dal Signore”.

Loredana Simioli, con l’indimenticabile personaggio di Mariarca, ha regalato nel corso degli anni almeno un sorriso a tantissimi napoletani, intere generazioni cresciute guardando i suoi sketch alla tv.