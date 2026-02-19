PUBBLICITÀ
HomeCronacaDue cani scomparsi ai Colli Aminei, appello del proprietario: "Aiutateci a ritrovarli"
CronacaCronaca locale

Due cani scomparsi ai Colli Aminei, appello del proprietario: “Aiutateci a ritrovarli”

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Ore di angoscia ai Colli Aminei, a Napoli, dove due cani risultano scomparsi in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riferito dal proprietario, il localizzatore GPS installato su uno degli animali sarebbe stato spento nei pressi di Villa Domi – Eventi e Ricevimenti, in via Salita Scudillo 19/a, ultimo punto rilevato prima della perdita del segnale. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante per circoscrivere le ricerche. La mattina del 14 febbraio 2026, intorno alle 10:15, i tre cani si sarebbero nuovamente diretti verso la collina adiacente. Il proprietario sostiene di aver contattato telefonicamente la struttura per avvisare della presenza imminente degli animali, seguendone anche il tracciato tramite app. Non avendo ottenuto risposta alle successive chiamate e ai messaggi WhatsApp – risultati letti ma senza replica – alle 12:47 sarebbe arrivata la notifica dello spegnimento del GPS, operazione che, secondo quanto dichiarato, può avvenire solo manualmente. Intorno alle 13:15 uno dei tre cani è rientrato autonomamente a casa, mentre degli altri due si sono perse le tracce.

L’appello: «Aiutateci a ritrovarli»

PUBBLICITÀ

Profondamente preoccupati, il proprietario lancia un appello accorato anche attraverso i social: «Aiutateci a ritrovarli». Per chi fornirà indicazioni decisive è prevista una ricompensa fino a 1000 euro. Le ricerche si concentrano in particolare nella zona dei Colli Aminei e nelle aree limitrofe.

Descrizione dei cani scomparsi

Orso: meticcio maschio di grossa taglia, nato il 13 settembre 2022, mantello beige, microchip n. 380260044490599.

Neve: femmina di pastore abruzzese, nata il 20 luglio 2023, mantello bianco, contorno dell’occhio sinistro più chiaro (color pelle), cicatrice sull’addome dovuta a intervento chirurgico di asportazione dell’utero, sprovvista di microchip.

Chiunque abbia visto qualcosa o sia in possesso di informazioni utili può contattare il numero 340 4982774.

Massima condivisione, soprattutto nell’area dei Colli Aminei, nella speranza che Orso e Neve possano tornare presto a casa e che sulla vicenda venga fatta piena chiarezza.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati