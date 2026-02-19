Due cani scomparsi ai Colli Aminei, appello del proprietario: “Aiutateci a ritrovarli”

Ore di angoscia ai Colli Aminei, a Napoli, dove due cani risultano scomparsi in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riferito dal proprietario, il localizzatore GPS installato su uno degli animali sarebbe stato spento nei pressi di Villa Domi – Eventi e Ricevimenti, in via Salita Scudillo 19/a, ultimo punto rilevato prima della perdita del segnale. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante per circoscrivere le ricerche. La mattina del 14 febbraio 2026, intorno alle 10:15, i tre cani si sarebbero nuovamente diretti verso la collina adiacente. Il proprietario sostiene di aver contattato telefonicamente la struttura per avvisare della presenza imminente degli animali, seguendone anche il tracciato tramite app. Non avendo ottenuto risposta alle successive chiamate e ai messaggi WhatsApp – risultati letti ma senza replica – alle 12:47 sarebbe arrivata la notifica dello spegnimento del GPS, operazione che, secondo quanto dichiarato, può avvenire solo manualmente. Intorno alle 13:15 uno dei tre cani è rientrato autonomamente a casa, mentre degli altri due si sono perse le tracce.
L’appello: «Aiutateci a ritrovarli»
Profondamente preoccupati, il proprietario lancia un appello accorato anche attraverso i social: «Aiutateci a ritrovarli». Per chi fornirà indicazioni decisive è prevista una ricompensa fino a 1000 euro. Le ricerche si concentrano in particolare nella zona dei Colli Aminei e nelle aree limitrofe.
Descrizione dei cani scomparsi
Orso: meticcio maschio di grossa taglia, nato il 13 settembre 2022, mantello beige, microchip n. 380260044490599.
Neve: femmina di pastore abruzzese, nata il 20 luglio 2023, mantello bianco, contorno dell’occhio sinistro più chiaro (color pelle), cicatrice sull’addome dovuta a intervento chirurgico di asportazione dell’utero, sprovvista di microchip.
Chiunque abbia visto qualcosa o sia in possesso di informazioni utili può contattare il numero 340 4982774.
Massima condivisione, soprattutto nell’area dei Colli Aminei, nella speranza che Orso e Neve possano tornare presto a casa e che sulla vicenda venga fatta piena chiarezza.