Due furti con spaccata sono stati messi a segno nella giornata di ieri, lunedì 18 agosto, nel quartiere Chiaia, nel cuore della città, tra le prime luci dell’alba e il pomeriggio.
Un terzo colpo è stato tentato ma non è riuscito. Sui tre episodi indagano gli agenti del commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato. Non si esclude che ad agire sia stata la stessa banda.
Due furti con “spaccata” messi a segno a Chiaia, nel mirino dei malviventi locale e pizzeria
I due colpi messi a segno sono entrambi avvenuti nell’area dei cosiddetti “baretti” di Chiaia, zona molto frequentata da giovani e giovanissimi, soprattutto di sera e nei fine settimana.
Il primo furto è stato perpetrato ai danni di una pizzeria in via Bisignano: i malviventi hanno rotto la porta di ingresso e hanno portato via bottiglie. Il bottino è da quantificare. Il secondo colpo, invece, è stato meso a segno in un’attività commerciale in piazzetta Rodinò: la vetrina è stata infranta e i malviventi hanno portato via bevande e generi alimentari. Anche in questo caso il bottino è ancora da quantificare.
Il terzo intervento dei poliziotti del commissariato San Ferdinando è stato operato presso la nota pizzeria Salvo, alla Riviera di Chiaia: in questo caso, è stato segnalato e appurato il danneggiamento di una vetrata e sono state rinvenute le guarnizioni parzialmente scollate.