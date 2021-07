Stamattina si terranno i funerali di Mariarca Napolitano nel quartiere di Ponticelli. Parenti, amici e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto alla giovane mamma nella chiesa di San Pietro e Paolo alle ore 10. Sarebbe stata un’emorragia cerebrale, in seguito ad un aneurisma, a provocare la morte della giovane mamma.

Si susseguono in queste ore le lacrime ed i messaggi di cordoglio sui social per la donna, che hanno sostituito la catena di preghiere che si era mossa per salvarla. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare, Mariarca è deceduta lasciando 3 figli. Tutti la ricordano come una donna forte e solare, legata ai suoi tre bambini.

Amici e parenti avevano fatto girare sui social una richiesta di aiuto a pregare tutti per lei nella speranza che potesse salvarsi. Particolarmente commovente quello di un’amica, Lucia, che scrive così sui social. “Dio mio nooooo, perché te la sei portata via. Perché lei doveva tornare dai suoi figli i suoi fratelli che avevano bisogno di lei una ragazza già sofferente dalla vita da piccola. Non meritava questo, doveva vivere. Non ci posso pensare che tristezza Mariarca Napolitano dai tanta forza ai tuoi fratelli e veglia sempre sui tuoi figli che tanto avevano bisogno di te. Una donna e mamma speciale, ora sei li vicino alla tua mamma che anche tu hai perso da piccola. Ricordo i tuoi pianti le tue sofferenze quando andavamo a scuola e ora sei con lei r.i.p amica mia”.