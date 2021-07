Sarebbe stata un’emorragia cerebrale, in seguito ad un aneurisma, a provocare la morte della giovane mamma Mariarca Napolitano. Si susseguono in queste ore le lacrime ed i messaggi di cordoglio sui social per la donna, che hanno sostituito la catena di preghiere che si era mossa per salvarla. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare, Mariarca è deceduta lasciando 3 figli. Tutti la ricordano come una donna forte e solare, legata ai suoi tre bambini.

Amici e parenti avevano fatto girare sui social una richiesta di aiuto a pregare tutti per lei nella speranza che potesse salvarsi. Particolarmente commovente quello di un’amica, Lucia, che scrive così sui social. “Dio mio nooooo, perché te la sei portata via. Perché lei doveva tornare dai suoi figli i suoi fratelli che avevano bisogno di lei una ragazza già sofferente dalla vita da piccola. Non meritava questo, doveva vivere. Non ci posso pensare che tristezza Mariarca Napolitano dai tanta forza ai tuoi fratelli e veglia sempre sui tuoi figli che tanto avevano bisogno di te. Una donna e mamma speciale, ora sei li vicino alla tua mamma che anche tu hai perso da piccola. Ricordo i tuoi pianti le tue sofferenze quando andavamo a scuola e ora sei con lei r.i.p amica mia”.

Gli altri messaggi per mamma Mariarca Napolitano

Mariarca Napolitano vogliamo ricordarti così abbiamo sperato tutti con il cuore che c’è la facessi e che potessi tornare dai tuoi figli … rimarrai nel cuore di tutti per la tua bontà la tua simpatia e per la donna forte che eri ciao Mary hai spezzato un po’ il cuore di tutti quelli che hanno avuto l’onore di conoscerti rip condoglianze a tutta la famiglia da parte di tutti noi

Ho avuto il piacere di conoscerti e subito legarmi un bel rapporto d’amicizia un paio di mesi fa la solita telefonata per parlarci un po e raccontarci tante cose.. Rip bellissima ma soprattutto dolcissima Mariarca Napolitano sei stata una grande donna una mamma amorevole una moglie perfetta e come si può dimenticare una donna come te. Veglia sui tuoi figli e dargli la forza di crescere uomini speciali come lo sei stata tu nella tua vita Nn ti dimenticherò mai Mariarca resterai sempre quinel mio cuore

Sconforto e dolore dinanzi ad una notizia così sconvolgente, la #etroisesportacademy2013 si stringe nel profondo dolore che ha colpito la famiglia Napolitano e la famiglia Capozzi per la dipartita della giovane Mamma Mariarca Napolitano, che il tuo immenso Amore da Mamma possa vegliare sempre sui 3 tuoi Campioncini, Raffaele, Antonio e Vincenzo

Stanotte ti ho sognata avevi quei quelli biondi e sorridevi ti ho detto ja ti vuoi svegliare e continuavi a sorridere mi hai risposto un altro poco e mi sveglio e nemmeno il tempo di raccontare il sogno che ho ricevuto questa notizia che tu non ceri più sei stata una combattente fino e l’ultimo buon viaggio amica mia veglia sempre sui tuoi bambini che devono avere sempre la forza che avevi tu ti porteremo sempre nel nostro