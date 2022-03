“…E se non fosse un sogno?”, lo spettacolo di Avolio Service Point e Synfonica records

Dopo lo stop teatrale dettato dalla pandemia Genny Avolio riporta in scena al teatro Vittorio Alfieri di Marano di Napoli “E se non fosse un sogno?” spettacolo che debuttò per la prima volta il 28 febbraio 2020, qualche giorno prima della chiusura dei teatri.

Lo spettacolo dal titolo … E SE NON FOSSE UN SOGNO? è una commedia musicale, con 14 artisti in palcoscenico tra cantanti, attori, ballerine e musicisti, la regia è di Genny Avolio, la direzione musicale è del M° Mario Simeoli mentre le coreografie sono di Fiorella Russo e Sara Iazzetta.

La trama racconta di un giovane cantante che eredita dal padre defunto il posto di portierato in un palazzo del centro di Napoli, condizione che lo salva da uno stato di disoccupazione. Grazie ad un lavoro stabile può finalmente permettersi il matrimonio e quindi una famiglia. Purtroppo però il nostro portiere sente la mancanza della sua realizzazione come aspirante cantante, aspirazione che è motivo di litigio con la moglie, la quale lamenta del fatto che il mondo dello spettacolo a Napoli non permette facilmente una vita economicamente dignitosa. Grazie ad un amico di vecchia data, il portiere riesce a sognare lo spettacolo che ha sempre desiderato e mai realizzato. Questo sogno, però, è talmente predominante che condiziona la solita realtà del protagonista.

Genny:<< Ancora una volta scelgo un genere di spettacolo che abbraccia canto, danza e recitazione, sicuramente elemento innovativo è la presenza di una piccola orchestra che ho sempre sognato avere nei miei spettacoli. Protagonista in assoluto è la canzone classica napoletana, con qualche inserto della musica napoletana più vicina ai nostri tempi. Lo spettacolo è un invito a non abbandonare mai i propri sogni e le proprie passioni, perché sono la cura per vivere una vita migliore. Purtroppo non sempre riusciamo a realizzare i nostri sogni perché, il più delle volte, siamo ostacolati dalla solita routine. A pagarne le conseguenze, spesso, sono proprio i ragazzi che amano l’arte, che amano fare della propria vita uno spettacolo, un dipinto o qualsiasi cosa che riprende la parola “arte” e questo accade soprattutto in Italia, mi dispiace dirlo l’Italia è un paese dove di arte ne ha da vendere ma che non è in grado di farne un mestiere, proprio perchè non viene riconosciuto come in altri paesi, quindi gli aspiranti artisti non devono fare altro che sognare e faticare per avere un attimo di gloria.

Lo spettacolo insegna, nonostante gli ostacoli che incontriamo durante il nostro percorso chiamato “vita”, che nessuno può distruggere quel piccolo bambino sognatore che è in noi… ragion per cui basta crederci!>>.

Il cast è formato da

Gli attori: Genny Avolio (cantante/attore) Domenico Palmigiano, Maria Rosaria Trinchillo, Roberta Cardone e Rosa Sequino; il corpo di ballo: Fiorella Russo (ballerina/cantante), Sara Iazzetta, Sara Vessicchio, Giovanna Morrone e Ilaria Cecere; l’orchestra: Mario Simeoli (piano e tastiere), Giuseppe Landieri (batteria), Giovanni Lanzuise (basso) e Raffaele Iovine (chitarre).

VI ASPETTIAMO A TEATRO IL 26 MARZO 2022 AL TEATRO VITTORIO ALFIERI DI MARANO DI NAPOLI ALLE ORE 20.30

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3279234590