Edifici intelligenti e continuità operativa: Schneider Electric per il terziario

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Negli edifici terziari moderni, gestione centralizzata, sicurezza e continuità di servizio sono requisiti imprescindibili. Schneider Electric, presente in oltre 100 Paesi e da sempre orientata all’efficienza energetica, offre un ecosistema completo per rendere gli edifici più intelligenti, sicuri e affidabili.

Home e building automation con KNX

Nel campo della home automation, l’offerta Schneider Electric si basa sul protocollo KNX per la gestione centralizzata di illuminazione, tapparelle, climatizzazione e schermature. Attuatori, gateway, interfacce IP e pannelli di comando consentono di realizzare sistemi domotici intelligenti, pensati per edifici residenziali, uffici e strutture ricettive.

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Sicurezza e reti dati

A integrare l’edificio intelligente concorrono due ambiti chiave:

Illuminazione di emergenza : apparecchi conformi alle normative in vigore, adatti a garantire sicurezza in spazi pubblici, commerciali e industriali.

: apparecchi conformi alle normative in vigore, adatti a garantire sicurezza in spazi pubblici, commerciali e industriali. Cablaggio strutturato: armadi rack, cavi in rame e fibra, patch panel e prese RJ45 per rispondere alle esigenze di reti aziendali e data center.

Continuità di alimentazione

La sezione dedicata ai gruppi di continuità assicura il funzionamento anche in caso di interruzione dell’alimentazione, con UPS in versioni line-interactive e online, adatti a proteggere apparecchiature e sistemi critici in ogni contesto, dall’ufficio alla grande infrastruttura.

Acquisto online con Sonepar Italia

Per accedere all’offerta Schneider Electric in modo comodo e sicuro, Sonepar Italia mette a disposizione una piattaforma e-commerce all’avanguardia, ottimizzata anche per dispositivi mobili grazie all’app dedicata. I professionisti possono consultare cataloghi aggiornati, verificare disponibilità e prezzi in tempo reale, gestire ordini e preferenze e scegliere tra consegna diretta e ritiro in negozio. Realtà di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico e parte del Gruppo internazionale Sonepar, Sonepar Italia ha chiuso il 2025 con un fatturato di 1,49 miliardi di euro e affianca installatori, progettisti e imprese con una rete capillare di oltre 160 punti vendita e un servizio clienti sempre disponibile.