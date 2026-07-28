Spia o paranoia? Come riconoscere le vere intercettazioni e difendere la propria privacy

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Il sospetto di essere ascoltati, tracciati o seguiti a propria insaputa è un dubbio che sempre più spesso insidia privati e imprenditori. Ma quando si tratta di un rischio reale e quando di una suggestione? Ne abbiamo parlato con il Dott. Antimo Capasso, fondatore e titolare da oltre 20 anni dell’agenzia “No Detective” con sede a Frattamaggiore, tra i massimi esperti italiani di bonifiche ambientali, sicurezza elettronica e analisi forense.

I dubbi della vita quotidiana: segnali reali o coincidenze?

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Sento un fruscio nelle chiamate o il telefono si scalda da solo: significa che sono spiato? Dott. Capasso: «Non necessariamente, ma il surriscaldamento a riposo è un campanello d’allarme. Se lo smartphone diventa caldo quando non viene usato o la batteria crolla improvvisamente, potrebbe esserci un software spia in background che mantiene attivi sensori e microfono per trasmettere dati all’esterno. I fruscii in chiamata, invece, oggi sono quasi sempre semplici disturbi di rete: le microspie moderne trasmettono in digitale senza creare interferenze audio udibili.»

Ho trovato un piccolo oggetto strano o una presa elettrica spostata in casa: è una microspia? «Spesso le cimici audio o le microcamere vengono collegate alla rete elettrica a 220V — dietro prese a muro, multiprese o quadri elettrici — per funzionare all’infinito senza scaricarsi. Polvere insolita nei pressi dei frutti elettrici o oggetti “nuovi” mai visti prima possono essere indizi reali. La conferma, tuttavia, può arrivarne solo tramite un’ispezione strumentale professionale.»

Parlo di un argomento in casa e poi trovo la pubblicità esatta su Facebook e Google: ho una microspia? «In questo caso, quasi mai si tratta di microspie ambientali. Si tratta dell’azione degli algoritmi dei social network e dei motori di ricerca, che incrociano i permessi concessi ai microfoni delle app, la geolocalizzazione e le abitudini di navigazione di chi frequenta gli stessi ambienti. È un tracciamento commerciale, non uno spionaggio mirato.»

Il mio partner sa cose che non gli ho mai detto: come fa se non ho un’app spia visibile sul telefono? «Le app di monitoraggio moderno non mostrano mai un’icona sullo schermo: operano in modalità del tutto invisibile (stealth), nascondendosi tra i processi di sistema. Inoltre, l’accesso a foto, chat o posizioni può avvenire anche semplicemente conoscendo le credenziali dell’account iCloud o Google della vittima, senza bisogno di installare software fisici.»

I falsi miti: le scorciatoie che non funzionano

I rilevatori di cimici da 30 euro acquistati online funzionano?«Danno solo un falso senso di sicurezza. Si tratta di strumenti economici privi di selettività che suonano per il Wi-Fi del vicino o il Bluetooth dello smartwatch, generando continui falsi allarmi. Soprattutto, sono ciechi di fronte alle microspie moderne che trasmettono ad impulsi brevi (burst) o ai dispositivi spia spenti e in standby.»

Digitare il codice *#21# sul tastierino serve a capire se si è intercettati? «Assolutamente no. Quel codice interroga l’operatore telefonico unicamente per verificare la presenza di deviazioni di chiamata tradizionali. Non ha alcuna efficacia nel rilevare software trojan, spyware o microspie ambientali che agiscono sul sistema operativo o sull’hardware.»

Dalla casa all’azienda: come si svolge la bonifica

Come avviene una bonifica in casa senza insospettire chi spia?Dott. Capasso: «L’operazione avviene nel massimo riserbo e con la massima discrezione. Utilizziamo analizzatori di spettro radio e, soprattutto, il Rilevatore di Giunzioni Non Lineari (NLJD): un macchinario ad altissima precisione capace di scovare i microchip delle microspie anche se sono spente, scariche o murate all’interno delle pareti.»

E per quanto riguarda le aziende e i telefoni cellulari? «Nelle aziende, le bonifiche (TSCM) tutelano sale riunioni e uffici direzionali da fughe di notizie su appalti e trattative. Sui cellulari e PC, invece, effettuiamo bonifiche forensi in laboratorio, analizzando la memoria profonda del dispositivo per individuare ed estirpare accessi abusivi, keylogger e software trojan, rilasciando anche una relazione tecnica con valore legale.»

Per informazioni sui servizi di ricerca microspie, analisi forense e tutela della privacy è possibile consultare il portale ufficiale bonifica-microspie-italia.com.