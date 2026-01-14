Effetto domino sul mercato: si accende l’asse Atalanta–Galatasaray–Napoli

Il mercato invernale potrebbe accendersi grazie a un effetto domino tra tre club: Atalanta, Galatasaray e Napoli. Tutto partirebbe dal trasferimento di Giacomo Raspadori all’Atalanta, prima mossa di una catena destinata a cambiare gli equilibri sulle fasce offensive.
Raspadori all’Atalanta: la prima tessera del puzzle
Il passaggio di Raspadori in nerazzurro libererebbe nuovi spazi nelle rotazioni offensive della Dea. Un’operazione che darebbe all’Atalanta un profilo duttile e di qualità, capace di muoversi tra le linee e di garantire soluzioni alternative in attacco.
Lang al Galatasaray: i turchi fanno cassa
Il secondo tassello del domino porterebbe Noa Lang al Galatasaray. Il club turco, già pronto a muoversi con decisione, sarebbe disposto a mettere sul tavolo un’offerta importante per l’esterno olandese.
Un’operazione che permetterebbe ai bergamaschi di incassare risorse fresche, fondamentali per la mossa successiva.
Napoli su Lookman: affare possibile con i soldi di Lang
Ed è qui che entrerebbe in scena il Napoli. Con i proventi della cessione di Lang, l’Atalanta potrebbe aprire alla partenza di Ademola Lookman, profilo da tempo seguito dalla dirigenza azzurra.
Il nigeriano rappresenta l’identikit perfetto per il progetto tecnico: esterno rapido, abile nell’uno contro uno e capace di incidere sia in fase realizzativa che negli assist.
Un incastro che sblocca il mercato azzurro
In questo scenario, l’effetto domino consentirebbe al Napoli di superare i limiti del mercato a saldo zero attraverso un incastro di operazioni:
- Raspadori all’Atalanta rafforza i nerazzurri,
- Lang al Galatasaray garantisce liquidità,
- Lookman al Napoli completa il giro, offrendo agli azzurri l’esterno offensivo richiesto.
Tutto legato alle prossime mosse
Molto dipenderà dalla rapidità delle trattative e dalla volontà dei giocatori coinvolti. Ma l’asse Atalanta–Galatasaray–Napoli è destinato a restare caldo: se il domino dovesse davvero partire, il Napoli potrebbe assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama europeo per rinforzare l’attacco.