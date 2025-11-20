Elezioni, come e quando si vota in Campania: orari e modalità di voto

PUBBLICITÀ

La Campania si prepara al voto del 23 e 24 novembre 2025, insieme a Puglia e Veneto. Gli elettori sono chiamati a rinnovare il governo regionale in due giornate: domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 8 alle 15. Terminata la seconda giornata di voto, partiranno immediatamente gli scrutini.

Per esercitare il diritto di voto è necessario recarsi al proprio seggio con tessera elettorale e documento di identità valido. La scheda che verrà consegnata è di colore verde, divisa in due parti: a destra i nomi dei candidati alla carica di presidente della Regione, a sinistra i simboli delle liste collegate e gli spazi per l’espressione delle preferenze.

PUBBLICITÀ

L’elettore può scegliere se votare solo il candidato presidente, solo una lista (con voto automaticamente attribuito anche al candidato governatore collegato) oppure combinare le due scelte con modalità differenti. È possibile inoltre esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale, scrivendo cognome o nome e cognome nello spazio dedicato.