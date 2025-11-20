PUBBLICITÀ
HomePoliticaElezioni, come e quando si vota in Campania: orari e modalità di...
PoliticaPolitica Regionale

Elezioni, come e quando si vota in Campania: orari e modalità di voto

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

La Campania si prepara al voto del 23 e 24 novembre 2025, insieme a Puglia e Veneto. Gli elettori sono chiamati a rinnovare il governo regionale in due giornate: domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 8 alle 15. Terminata la seconda giornata di voto, partiranno immediatamente gli scrutini.

Per esercitare il diritto di voto è necessario recarsi al proprio seggio con tessera elettorale e documento di identità valido. La scheda che verrà consegnata è di colore verde, divisa in due parti: a destra i nomi dei candidati alla carica di presidente della Regione, a sinistra i simboli delle liste collegate e gli spazi per l’espressione delle preferenze.

PUBBLICITÀ

L’elettore può scegliere se votare solo il candidato presidente, solo una lista (con voto automaticamente attribuito anche al candidato governatore collegato) oppure combinare le due scelte con modalità differenti. È possibile inoltre esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale, scrivendo cognome o nome e cognome nello spazio dedicato.

PUBBLICITÀ
Luciano Mottola
Luciano Mottola

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati