Elezioni Comunali, a Casalnuovo è carica di candidati: 3 aspiranti sindaci, 23 liste e 552 in corsa per il Consiglio

Tre candidati a sindaco e 552 aspiranti consiglieri comunali suddivisi in 23 liste. A Casalnuovo, una delle città simbolo della questione edilizia, la campagna elettorale è al via da mesi. Tra venerdì e sabato i candidati hanno consegnato le liste che li sostengono.
I pretendenti la guida del Comune sono Katia Iorio, 56 anni, docente, Giovanni Nappi, 52 anni, economista e operatore del terzo settore, e Nicoletta Romano, 38 anni, giornalista e assessore uscente. Iorio è sostenuta da una coalizione composta dalle civiche La vela, Iorio Sindaco, Casa Riformista, Pd, M5S e Avs. Nappi è invece appoggiato da quattro liste civiche di centrosinistra, Nappi Sindaco, A Testa Alta, La città che vogliamo e Sinistramente Parlando. Romano è l’espressione di una formazione di centrodestra composta da tredici liste: Forza Italia, Coccinella, Casalnuovo in Movimento, Vivere Casalnuovo, Il Giglio, Casalnuovo Libera, Oblò, Prima Casalnuovo, Il Quadrifoglio, Democrazia e Libertà, Città Lab-Upc, Casalnuovo al Centro e Casalnuovo nel Cuore.
CANDIDATA SINDACA NICOLETTA ROMANO
Uniti per Casalnuovo Città Lab
EQUESTRE PASQUALE
MOSCA SARA
IASEVOLI ALESSIO
SAVARESE ROSARIO
GIUDITTA ANTONIO
DI MATTEO GIOVANNI
PETRECCA MARIAROSARIA
CASTIELLO ANDREA
ROCCO GIOVANNA
PIROZZI LUIGI DETTO MASSIMO
COPPOLA IMMA
STARITA DANIELA
DE FALCO ROSALIA
DEL SORBO ROSSELLA
ESPOSITO BENIAMINO
FABIO ANGELA
MONTELLA ROSA
AMATRUDA ANTONELLA
RICCIO FABIO
PIRRO VINCENZA DETTA CINZIA
MATRULLO IOLANDA
BORRELLI ALESSANDRO
PELLICCIA GINA PAOLA
PUZONE ANTONELLA
VIVERE CASALNUOVO
DE MARIA GAETANO
PISCOPO LUIGI
BARRISCIANO LOREDANA
ASTUNI PATRIZIA
BARONE ANTONIO
BIONDINO ILARIA
CAPUTO GIOVANNI
CELLO CIRO
CICE CATERINA
DATTILO GAIA
DE SANCTIS DAVIDE
ESPOSITO IMMACOLATA DETTA TINA
ESPOSITO ROSA DETTA ROSELLA
FONTICELLI ROSARIA
MANNA MARIA ROSARIA
MIRANDA ASSUNTA
PETRELLESE LINDA
PIROZZI GIUSEPPE
SARNELLI MARIA
SILVESTRO DOMENICO ALESSIO
SPOSITO EMANUELE ANTONIO
SUMMONE MONICA
TERRACCIANO GIOVANNI
VITRONE LUIGI
IL GUGLIO LEGALITà E GIUSTIZIA
AVALLONE BIAGIO
BARBATO ANTONIO
CASTIELLO ANTONIO
CERBONE NUNZIA
CESARO NICOLETTA
CRISPO GIUSEPPE
DE GREGORIO ROSA
DE LUCIA ASSUNTA
DE SIMONE ANNA
DE STEFANO RAFFAELE
DI CONZA LUIGI
ERRICHIELLO MARIA CRISTINA
IANNUZZELLI GRAZIA
MARCIANO MARTINA
MARINO STEFANO
MINOPOLI TERESA
MOSTI VINCENZO
PANARIELLO CHRISTIAN
PASSARO MARIA
PICCOLO LOREDANA
REA BERNARDETTA
SCAFURI ANNA
SILVESTRO ANGELA
SORRENTINO ASSUNTA
CASALNUOVO LIBERA
ANTIGNANI BIAGIO
VISCIDO ALESSIO
BATTAGLIA FRANCESCA
BUONOMO ARIANNA
CAFIERO RITA
CAMPAGNA MICHELA
CORVINO FRANCESCA
CUOMO VINCENZO
GIAMMINELLI ILARIA
LAURITANO CRISTINA
IODICE GIADA
INNO ANNAMARIA
ISAIA FABRIZIO
LA GATTA STEFANO ANTONIO ROSARIO
LUISE ANDREA
LEPORE ANTONIO
MANNA ANTONIO
MAZZA LUIGI
PELLICCIA ANGELA
PELUSO CARMINE
PETRELLESE ERMELINDA
PORCELLI TIZIANA
ULGHARAITA MARIA
VALLETTA MARIA ROSARIA
FORZA ITALIA
ESPOSITO GIUSEPPE
CAVAGNIUOLO AMALIA
CONDIDORIO CONCETTA
CUNZI ANTONIO
DI COSTANZO FRANCESCO
FALCO ROSALBA
GUADAGNO CATERINA
INCAGNOLI CARLA
LAZZARO ROSA
LILLO ROCCO
LOBRAICO DONATO
MAIETTA ROSA
MARINO MARIO
PICONE ROSALBA
MANCIERI GIUSEPPINA
RICCI ANTONIO
ROMANO ANNA
RUSSO MARCO
SANNINO FILOMENA
SEPE ROBERTA
TANUCCI ANTONIO
TEODONNO EMILIA
TRUSIANO JOSHUA
VINECCIA CIRO
OBLò
AMORE VIRGINIA
ASTARITA MICHELE
BARBATO ANIELLO
CATAURO DANIELA
CHIAROLANZA MARIAROSARIA DETTA MARY
CHIETTI TIZIANA
ERCOLANI ANTONIO
ESPOSITO ANTONIO
FELICIELLO GIOVANNI
FERRARA ALFREDO
GESUELE FRANCESCO
GUADAGNO ANNA
LA MONTAGNA CRESCENZO
LOMBARDI COSIMO
MANNA GIOVANNI
MIELE LUCIA
MONTANO GIUSEPPE
NATIVO DANIELA
PAONE MARIO
PIPINO GIUSEPPE
PULCRANO ANGELA RAFFAELLA
ROMANO GIOVANNI
RONZO EMANUELE
TUCCILLO GIULIA
PRIMA CASALNUOVO
BARONE FRANCESCO
CARBONE ANTONIO
VAVUSO MARCO
CASTIELLO SAVERIO
CHIACCHIO FLAVIA
CIRILLO PASQUALE
CORVINO CONCETTA
DE FRANCESCO GIUSEPPE
DELLO IACONO GIUSEPPE
DI NUZZO ANGELO
ERRICO ANGELA
GUGLIEMELLI PAOLO
LUISE MARIA ROSARIA
MAIONE GIUSEPPE
MANNA PASQUALINA LILIANA
MARINO PASQUALE
NARDI GIOVANNI
PETRINO ANNA
RICCIU LORELLA
RUSSO LUCA
SANGIULIANO LUIGI
SAVIANO TERESA
SOGNAMIGLIO DANIELE
STAIANO SALVATORE
IL QUADRIFOGLIO
CALIENDO BIAGIO
CARFIZZI BIANCA
DE LUCA CARMINE
DE SIMONE RAFFAELE
ELIA ELIANA
ESPOSITO RAFFAELLA
FELICIELLO GIACOMO
FERRINI CESIRA
FUMAROLO LUCIA
GUASCO VALENTINA
IENCO FULVIO
ILARDI ANNACHIARA
LIBRANO ROSA FRANCESCA
MANZO PASQUALE
MAZZI TITO LUIGI
MINICHINO LUIGI
ORANIO ANTONIO
PALLANTE RITA
PANICO ANTONIO
PARLATI ASSUNTA
PELLICCIA MARIA DETTA CAF
PROCOPIO ANTONIO
RACCIOPPOLI MARIA
TUFANO ANNUNZIATA
DEMOCRAZIA E LIBERTà
ROMANO GIANPIERO
DONATELLIS AURELIO
DELLE CAVE SILVESTRO
BORZACCHIELLO MADDALENA
COZZOLINO FILOMENA
DE ROSA MORENA
CAPOZZOLI RITA
IACOVELLI GIOVANNA
DE LUCA MARTINA
LA MONTAGNA ANTONIETTA
SPOSITO MANUELA
MUNGIGUERRA ANGELA
GALLUCCIO STEFANY
PARLATO ANTONIETTA
MAUTONE GIUSEPPE
GUARRACINO LUCIA
PELLICCIA MARIA
BILIARDI MARTINA
COPPOLA DOMENICO
MONTELLA LUIGI
BENINCASA ALESSANDRO
MOZZILLO CARMELA ANNA
ZANUTTI FABIO
FICO FILOMENA DETTA MENA
CASALNUOVO NEL CUORE
ERRICHIELLO SALVATORE DETTO ERRI
AGRILLO GAETANO
CACCAVALE RAMONA
D’ANGELO CARMEN
DE LUCA GIUSEPPINA DETTA GIUSI
DE SIO ANNA
DIOMAIUTA FRANCESCA DETTA CHECCA
ESPOSITO ANTONIETTA DETTA TONIA DETTA FERRI
FERRIGNO CHIARA
FUSCO CLAUDIO PAOLO
GEMMI SPERANZA DETTA SPERANZA
GOLVELLI GAIA
MAIONE TIZIANA
MARZEGLIA DANIELA
MIRONE MANUELA
MONDA LUIGI
MOZZILLO FRANCESCO
PERNA TITO
RIVIERA ANTONIO
SPETRINO MARIO
TERRACCIANO EMILIA DETTA EMILIA
TERRACCIANO FRANCESCO DETTO ROMANO
VILLANO ANNA
ZANFARDINO LUDOVICA DETTA LUDO
CASALNUOVO AL CENTRO
ROMANO CARMINE DETTO ENZO
DE LUCA SEBASTIANO
CANNAVACCIUOLO ANTONIO DETTO ANTONELLO
PELLICCIA MARIA DETTA MARINA
DI MONDA ANIELLO
GIUSTI RENATA
FICO SALVATORE
MINICHINO ILARIA
AUSIELLO SONIA
LUOGO MARIAGRAZIA
AVINO FABIANA
BARBATO MADDALENA DETTA ILENIA
PONTICELLI LUCIA
CASTALDO TONIA
PUGLIESE GRAZIA
MOCERINO ALESSIA
ESPOSITO MARIANNA
OLIVETTA ROSA DETTA ROSANNA
GUARINO MARIA ADDOLORATA DETTA DORA
RAIA MALERNI ANTONIO
ANZALONE GENNARO DETTO GENNY
TARANTINO ROBERTO
BERGAMENE CHIARA
STASIO GIUSEPPE
COCCINELLA
ADINOLFI ALESSANDRO
BAGNANO GIUSEPPE
CALIENDO ANNA DETTA ANNA
CALIENDO VINCENZO DETTO ENZO
CASTIELLO ROBERTA
CICCHELLI DOMENICO DETTO MIMMO
CREDENTINO STEFANO
DE VIRGILIO PAOLA
DEL DUCA SUAMI DETTA SUAMI
DELLE CAVE MARIA DETTA MARILU’
ESPOSITO ANTONELLA DETTA ANTONELLA
ESPOSITO MARIO
FICO MANUELA
GRANATO MARIA MADDALENA DETTA MILENA
GUARINO SERENA
LEANZA ANTONIO
MARCIANO GIULIA
NATANGELO ANNA MARIA
PUGLIESE MARTINA
SALZANO ERNESTO
TERRACCIANO ALESSANDRO DETTO FRANCO
TORELLA DENISE DETTA CICCONE
VIGNOLA LUCA
VISONE CRESCENZIO DETTO ENZIO
CASALNUOVO IN MOVIMENTO
BRUNO ORNELLA
CASTIELLO TERESA
D’ALESSANDRO ELISABETTA
DE MARTINO ANTONIO
DE CRISCIENZO MARIANA
DI GIACOMO ROBERTO
DI MASO MARCO
FEOLA FABRIZIO
FERRARA MADDALENA DETTA ELENA
FERRIGNO GAETANA DETTA TANIA
GIANNATTASIO ANNA DETTA ANNA
GIUSTINO ASSUNTA
MEO GIOVANNI
MIRANDA GIUSEPPE
MOTTOLA CLAUDIO
PALMESE BRUNO
PASSARETTI ANTONIO
PELLICCIA CARMINE
REGA GIUSEPPE
RITO LUIGI
RUSSO SALVATORE
SCIOPERO MASSIMO
SERVILLO ANNA DETTA SABRINA
SPIEZIA NICOLA
CANDIDATA SINDACA KATIA IORIO
PD
BENINCASA LUCIA
CAPUANO ANTONIO
D’ALISE RAFFAELA
DE PRISCO CRISTIAN
FORNARO ANTONIA DETTA “DI MAIO”
MAGLIATO GIUSEPPE
MARIGLIANO ILARIA
MARITATO LUCA
MAZZUOCCOLO GENNARO
MOTTOLA MELISSA
MOZZILLO PATRIZIA
PERUGINO WALTER
PIROZZI CATERINA
ROMANO ANIELLO
RUOTOLO SABRINA
SALVIETTI LUCIA
SARNO ROSALBA
SCALA FIORELLA
TESTA ANGELICA
VAINO SILVANA
VENTRE MADDALENA
VECCHIONE ALESSANDRA
VICCHIARIELLO LUISA
MAURIZIO ZOBEL
M5S
RAVO BIAGIO
PAGANO ANNA
MATRISCIANO CARMEN
RITIENI DAVIDE
D’ONOFRIO ELISA
GENNARO BUONAURIO
SALZANO GIULIA
PETRAZZUOLO BEATRICE
FERRENTINO RAFFAELE
PELLICCIA GIOVANNA
BELLINI ROLANDO
BALESTRIERI CONCETTA DETTA TINA
CHIAVERINI DANILO
SODANO ALESSANDRO
DELLE CAVE GIOVANNI
PUGLIESE ANTONIO
LOFFREDO ALESSIA
TAMMARO ANTONIO
BIONDINO FLAVIA
CIARAVOLO ANNA
SORRENTINO ALESSANDRO
VELOTTI FRANCESCO
SYNYTSYA TETYANA
AVS
PERNA SALVATORE
MANNA FLAVIA
NOBILE ROSA
TOSCANO NICOLA DETTO MASSIMO
SORRENTINO GIUSY DETTA GIUSY
SINISCALCHI ANNA DETTA ANNA
VASTOLO SIMONE
INFANTE MARIANNA
BORRELLI ANTONIETTA
PARASCANDOLO GIOVANNI
CASERTA RAFFAELE
CAPOBIANCO DAVIDE
LAURI ANGELO
PELLICCIA TERESA
MARTONE CONCETTA
RUGGIERO GIUSEPPE
DI FIORE RAFFAELE
ALBANO VINCENZO
CARLEO GIUSEPPE
DI FIORE GAETANO DETTO GAETANO
STORINO VALERIA
APUZZO CARLOTTA
LAUDANDO NICOLA
CASTALDO ANTONIO
LA VELA
BRANCALE GIUSEPPE
CALIENDO PASQUALE
DE LUCA ROSARIO
DI MONNA MONICA
DI ROCCO MARTINO
DINACCI GIANLUCA
FERRARA DELFINA
FRAGALÀ COPPOLA CATERINA DETTA KATIA
IORIO ANNA
LEONE FRANCESCA
MANNA ROSALBA
MEOLI ROCCO
MUSTO ANTONIO
PAGLIUCA ADELAIDE DETTA ADA
PALADINO CLEMENTINA
PASSARO VINCENZO DETTO ENZO
PAUDICE GIULIO
SAGLIANO LUCIA DETTA LUCIANA
SASSONE ALFREDO
SITO MIRIAM
VIOLA MATTIA
VIOLANTE SONIA
VISONE SIMONA
ZIZZA ANNA CRISTINA
KATIA IORIO SINDACO
NARDIELLO GIOVANNI
MOSCA SABRINA
MORVILLO VINCENZO
PICCOLO GENNARO
PROVENZALE BIAGIO
ESPOSITO LUIGI
QUARANTA DARIO
RECCHIA ANTONELLA
CHIAREZZA CARMELA
DOMINCO MASSIMO
CAPITANO DIEGO DETTO JHONNY
TERRACCIANO ANTONIO
ADDABBO VALENTINA CLOTILDE
PAPA ELENA DETTA MASTROIANNI
ADAMO ANTONIETTA
FERRIGNO SALVATORE
CONFUORTO FILOMENA
BALSAMO VALERIA
SEBASTIANO SABRINA
MORRA CIRA
PERNA CLAUDIO
STOMPANATO ANTONIO
VISCIDO DOMENICO DETTO MIMMO
CASA RIFORMISTA
DI LAURO DAVIDE
IASEVOLI TIZIANA
PONTICELLI ALESSANDRO
ERRICO CARMINE
CONFUORTO VINCENZO DETTO NONNO
CAPONE VITTORIA
DE FALCO ANGELO
RADO ROCCO
ANASTASIO SALVATORE
POLITO ANTONIO
CORCIONE VINCENZO
CAIRO MATTIA
CHIAIESE ANNAMARIA
MOCERINO ASIA
ILARDO PIETRO
IODICE DOMENICO
ROMANO VINCENZO
D’ORIO GIOVANNA
MINICHINI CIRO
CENTANNO ROMUALDO
IORIO LOREDANA
LIBERTI ANNA
BIANCO DALILA
DE SIMONE PASQUALE
CANDIDATO SINDACO GIOVANNI NAPPI
NAPPI SINDACO
SASSONE SALVATORE
PALUMBO MARIA
PERRELLA CARMINE
RAZZINI CIRO
ERMINIO RAFFAELA
FICO ANTONIO
CIARDIELLO ERMELINDA DETTA LINDA
MONTE CARMEN
RIVIECCHIO CIRO
PALIOTTI MARIAGRAZIA
CASTALDO MICHELE
TEMPIO GIOVANNA
ADDESSO PAOLO
RAIMO MASSIMO
SIBILIA ISABELLA
PETITO GIOVANNI
D’ALESSIO CARLA
D’ANNA GIUSEPPE
MINIERI PATRIZIA
DE SALVIN ELENA DETTA ELENA DEL CAF
STRINGILE ANTONIETTA
CUCCARO VINCENZA
IORIO VINCENZO
GARGIULO MARIA
A TESTA ALTA
BRANDI GIOVANNI
CHIANESE ANNAMARIA
REA SALVATORE
MARCIANÒ DOMENICA
RANIERI ALESSANDRO
BARILE MARTINA
STURACE SALVATORE
CAPUANO DANIELA
ESPOSITO ROBERTO
ESPOSITO ELISABETTA DENISE
BATTIMIELLO CARMELA
CASTIELLO ROSA
PONTICELLI PIETRO
FICO CARMELA
COSTANTINI LUCIA
COZZOLINO PASQUALE
SCHIOPPA ALESSANDRA
SICILIANO MADDALENA DETTA MALENA
IDROPICO VINCENZO
PELLICCIA ALESSANDRA
FERRARA ANNA
LONGO ALFREDO
GRANERI DOMENICO
SCIALÒ STEFANIA
LA CITTÀ CHE VOGLIAMO
IMPERATO PASQUALE DETTO PASQUALE DEL CAF
AIELLO GABRIELE DETTO GABRIEL
ROMANO GIADA
GIANNONE GERARDO
D’AMORE MARIA
NESPOLINO ALESSANDRO
ZIMBETTO LOREDANA
SPOSITO VERONICA
PANICO MASSIMO
SAVY SONIA
TEMPONE GAIA
BUONOMO VALERIO
IORIO ANTONIO
BIANCO RAFFAELLA
SCIALÒ ANNA
TRAMONTANO ALESSANDRA
SENESE ANGELO PIO
COLANINNO ANNA EMMANUELA
RANCONE DONATELLA
CAVALIERE JESSICA
MANNA NADIA
CONFUORTO GAETANA DETTA TANIA
CATONE ALEANDRA
VISONE MARIO
SINISTRAMENTE PARLANDO
DE MARINO DEBORA
MANNA VITTORIO
CESTARI ROSA
DE ROSA ANTONIO PIO
D’AMORE FRANCESCO
DE MARTINO ANNA
GIFUNI GIUSEPPE
DE GREGORIO FILOMENA
GIULIANO MADDALENA
BORRELLI FORTUNA
BALESTRIERI GIUSEPPE
TERRACCIANO VERONICA
FIOLA NUNZIA
FINIZIO ANNA
RUSSO RAFFAELE
IORIO LORENZO
PRUDENTE MICHELE
MILZI ROSARIA
BOVINO GIUSEPPE
CANÒ ARMANDO
VASATURO ANTONIETTA CARMEN
PROVIDERA RITA
DI MAIO ANNA
FIORITO ANTONIO