Napoli, i risultati delle elezioni comunali in diretta: per il primo exit poll Rai, Manfredi è al 56 per cento.

Gli exit poll: testa a testa Michetti-Gualtieri a Roma (27-30,5%), al centrosinistra al primo turno Milano (Sala 54-58%, Bernardo 32-36%), Napoli (Manfredi 57-61%, Maresca 19-23%) e Bologna. A Torino avanti Lorusso (44-48%).

Alle 15 si sono chiuse le urne delle elezioni amministrative e adesso i presidenti di seggio devono conteggiare i risultati di una consultazione caratterizzata dalla bassa affluenza. Oltre che per la scelta dei sindaci di 1.192 Comuni, si è votato per le regionali in Calabria e le suppletive della Camera nei collegi di Siena e Roma-Primavalle. Le proiezioni arriveranno nel tardo pomeriggio e per i risultati ufficiali bisognerà attendere almeno fino a domani.

Nella giornata di ieri e di oggi i cittadini sono stati chiamati a scegliere i sindaci di 1.192 Comuni, oltre che il nuovo governatore della Calabria. Inoltre, si è votato per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio di Siena (dove è candidato il segretario del Pd, Enrico Letta) e a Roma, nel quartiere Primavalle.