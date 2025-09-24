PUBBLICITÀ
HomeCronacaElezioni regionali, De Luca: "Io candidato? Non voglio togliervi la sorpresa..."
CronacaCronaca locale

Elezioni regionali, De Luca: “Io candidato? Non voglio togliervi la sorpresa…”

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Elezioni regionali, De Luca Io candidato Non voglio togliervi la sorpresa...
Elezioni regionali, De Luca Io candidato Non voglio togliervi la sorpresa...
PUBBLICITÀ

“È un lavoro straordinario quello che abbiamo messo in cantiere e che stiamo realizzando. E che ci auguriamo che sia, per l’uno per cento del 99 per cento che abbiamo realizzato, completato da chi verrà dopo chi vi sta parlando”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione dei nuovi treni Aversa-Piscinola. “Ci auguriamo ovviamente – ha concluso De Luca – che rimanga la concentrazione sul lavoro, non sulle pippe della politica politicante o sulle scemenze delle bandierine demagogiche. Ci auguriamo che chi verrà, rimanga concentrato sulle cose sul lavoro immenso che è stato fatto. Perché questo davvero cambia il modo di vivere dei nostri concittadini e della nostra comunità”.

Sulla sua possibile candidatura Vincenzo De Luca ha risposto così ad una domanda fatta da InterNapoli: “Non voglio togliervi la sorpresa. Sono qui e a chi verrà dopo di noi daremo una mano, se mostrerà umiltà. Chi verrà dopo si concentri sul lavoro fatto e non sulla politica politicante, sul reddito di cittadinanza, chiusura del termovalorizzatore e puttanate varie”.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati