Elezioni regionali, De Luca: “Io candidato? Non voglio togliervi la sorpresa…”

“È un lavoro straordinario quello che abbiamo messo in cantiere e che stiamo realizzando. E che ci auguriamo che sia, per l’uno per cento del 99 per cento che abbiamo realizzato, completato da chi verrà dopo chi vi sta parlando”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione dei nuovi treni Aversa-Piscinola. “Ci auguriamo ovviamente – ha concluso De Luca – che rimanga la concentrazione sul lavoro, non sulle pippe della politica politicante o sulle scemenze delle bandierine demagogiche. Ci auguriamo che chi verrà, rimanga concentrato sulle cose sul lavoro immenso che è stato fatto. Perché questo davvero cambia il modo di vivere dei nostri concittadini e della nostra comunità”.

Sulla sua possibile candidatura Vincenzo De Luca ha risposto così ad una domanda fatta da InterNapoli: “Non voglio togliervi la sorpresa. Sono qui e a chi verrà dopo di noi daremo una mano, se mostrerà umiltà. Chi verrà dopo si concentri sul lavoro fatto e non sulla politica politicante, sul reddito di cittadinanza, chiusura del termovalorizzatore e puttanate varie”.

