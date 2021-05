Ricordate Poncharello? Erik Estrada è rimasto nel cuore di milioni di telespettatori per il ruolo di poliziotto simpatico nella serie televisiva americana Chips.

La serie è andata in onda in Italia per la prima volta negli anni Ottanta, ma è stata riproposta fino a qualche anno fa, riscuotendo un buon successo tra nostalgici e nuovi fan.

Erik Estrada, dopo il ruolo da protagonista in Chips, è rimasto nel mondo della tv con apparizioni in telenovele e altre serie, ma con ruoli più marginali.

Si è sposato tre volte. La prima volta nel 1979 ha sposato Joyce Miller, ma il matrimonio durò appena un mese; Dall’85 al ’90 è stato sposato con l’attrice Peggy Rowe da cui ha avuto due figli, Anthony Eric e Brandon. Infine nel 1997 si è risposato con l’attrice Nanette Mirkovic con cui ha avuto una figlia, Francesca Natalia.

Nel 2011 ha poi partecipato a Dancing with the Stars, la versione americana di Ballando con le stelle. Grazie alla sua fama di poliziotto buono, l’attore ha fatto numerose apparizioni a sostegno della sicurezza dei bambini in auto.

Ricordate Poncharello? Il telefim è diventato realtà

Poco meno di 5 anni fa è arrivata l’inaspettata svolta nella vita dell’attore di orgini portoricane: Estrada ha indossato i panni di Poncharello anche nella realtà.

Il 2 luglio del 2016 è, infatti, diventato un vero poliziotto. Ha prestato giuramento come ufficiale di polizia di riserva nel piccolo Sant’Antonio (Idaho), dove si occupa in particolare di proteggere i minori da pedofili e predatori online.

Com’è Erik Estrada oggi