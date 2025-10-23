Esplosione e grave incendio nella notte a Gianturco, ferito un vigile del fuoco

PUBBLICITÀ

Nella notte si è verificata una violenta esplosione seguita da un incendio nel quartiere Gianturco di Napoli. L’esplosione ha coinvolto due edifici, uno dei quali ha riportato un grave crollo strutturale.

Numerosi residenti hanno documentato la scena con video diffusi sui social, raccontando una notte di paura e di intenso lavoro da parte dei soccorritori impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.

PUBBLICITÀ

A partire da mezzanotte, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche per domare le fiamme divampate in un magazzino situato al piano terra di una palazzina. L’intero edificio è stato immediatamente evacuato per precauzione, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Sul posto sono arrivate anche tre autobotti di rinforzo dai comandi di Avellino, Caserta e Salerno. Secondo le prime informazioni, un vigile del fuoco sarebbe rimasto ferito durante l’intervento.

FONTE VIDEO ESPLOSIONE: Giovanni Russo