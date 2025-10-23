PUBBLICITÀ
HomeCronacaEsplosione e grave incendio nella notte a Gianturco, ferito un vigile del...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Esplosione e grave incendio nella notte a Gianturco, ferito un vigile del fuoco

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Esplosione e grave incendio nella notte a Gianturco, ferito un vigile del fuoco
Esplosione e grave incendio nella notte a Gianturco, ferito un vigile del fuoco
PUBBLICITÀ

Nella notte si è verificata una violenta esplosione seguita da un incendio nel quartiere Gianturco di Napoli. L’esplosione ha coinvolto due edifici, uno dei quali ha riportato un grave crollo strutturale.

Numerosi residenti hanno documentato la scena con video diffusi sui social, raccontando una notte di paura e di intenso lavoro da parte dei soccorritori impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.

PUBBLICITÀ

A partire da mezzanotte, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche per domare le fiamme divampate in un magazzino situato al piano terra di una palazzina. L’intero edificio è stato immediatamente evacuato per precauzione, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Sul posto sono arrivate anche tre autobotti di rinforzo dai comandi di Avellino, Caserta e Salerno. Secondo le prime informazioni, un vigile del fuoco sarebbe rimasto ferito durante l’intervento.

FONTE VIDEO ESPLOSIONE: Giovanni Russo

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati