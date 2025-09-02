La tragedia di Rosa e Raffaele, morti nell’esplosione a Meta di Sorrento

PUBBLICITÀ

Sono Rosa Formato e Raffaele Cretelle le due vittime nell’esplosione avvenuta a Meta di Sorrento. I carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento sono intervenuti a via Cristoforo Colombo per una forte esplosione. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima per una probabile fuga di gas esplodeva un’abitazione con all’interno due persone anziane di 81 e 83 anni.

L’incendio ha interessato altre due abitazioni vicine, senza provocare gravi danni. Carabinieri e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Accertamenti in corso coordinati dalla procura di Torre Annunziata.

