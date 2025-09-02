PUBBLICITÀ
HomeCronacaLa tragedia di Rosa e Raffaele, morti nell'esplosione a Meta di Sorrento
CronacaCronaca localePrimo Piano

La tragedia di Rosa e Raffaele, morti nell’esplosione a Meta di Sorrento

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
La tragedia di Rosa e Raffaele, morti nell'esplosione a Meta di Sorrento
La tragedia di Rosa e Raffaele, morti nell'esplosione a Meta di Sorrento
PUBBLICITÀ

Sono Rosa Formato e Raffaele Cretelle le due vittime nell’esplosione avvenuta a Meta di Sorrento.  I carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento sono intervenuti a via Cristoforo Colombo per una forte esplosione. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima per una probabile fuga di gas esplodeva un’abitazione con all’interno due persone anziane di 81 e 83 anni.

L’incendio ha interessato altre due abitazioni vicine, senza provocare gravi danni. Carabinieri e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Accertamenti in corso coordinati dalla procura di Torre Annunziata. 

PUBBLICITÀ

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati