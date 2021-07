Per un periodo la sua vicinanza a Fabrizio Corona aveva fomentato il gossip tanto che in molti pensavano che tra i due ci fosse del tenero. Questo accadeva ancora quando lei, Jessica Antonini, non aveva rivelato la fine della storia con Davide Lorusso.

Oggi Fabrizio Corona sta frequentando l’ex tronista Sophie Codegoni, ma in passato ha avuto rapporti (solo lavorativi) con Jessica Antonini.

Ieri Jessica ha lanciato un’accusa a Fabrizio Corona, rivelando che aspetta di ricevere 1.000€: “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video. Questa clip è una prova, boh. Sarà che è un vizio in Lombardia quello di sparire. A questo punto chiameremo Chi L’Ha Visto per avere delle notizie“.

Per adesso Corona non ha replicato.

Fabrizio Corona ritrova l’amore, si è fidanzato con l’ex tronista 20enne

Fabrizio Corona ritrova l’amore, si è fidanzato con l’ex tronista 20enne di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Secondo i rumors, riportati da biccy.it, lei si sarebbe addirittura già trasferita a casa sua. Prima dell’amore con Fabrizio Corona, Sophia Codegoni a Uomini e Donne aveva scelto Matteo Ranieri, ma la loro storia non è durata. “Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici“.