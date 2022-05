L’agguato contro il cognato del boss riaccende la faida tra i clan di Soccavo

L’agguato contro Antonio Ernano ha riacceso la faida tra i clan di Soccavo, infatti, i sicari hanno scelto di colpire il cognato del boss Alfredo Vigilia in via Palazziello, roccaforte del clan. Negli anni 2000 il quartiere di Napoli era controllato dalla famiglia Grimaldi ma, dopo l’arresto dei capi-clan Ciro e Giovanni, si imposero Alfredo Vigilia, detto o’Nir, e Antonio Vigilia, detto o stuort, poi arrestato nel 2012.

L’ascesa di Pasquale, figlio di Alfredo o Nir, segnava, di fatto, la frattura interna con i Grimaldi, culminata con l’omicidio del 24enne nel 18 dicembre 2012. Dopo la raffica di arresti contro i Grimaldi, i Vigilia rimasero sostanzialmente egemoni a Soccavo guidando il clan della roccaforte di via Palazziello.

L’AGGUATO CONTRO ERNANO

Ieri Antonio Ernano è stato ferito proprio in via Vicinale Palazziello ma dopo l’agguato la vittima ha raggiunto autonomamente l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta per sottoporsi alle cure mediche. Il 44enne ha raccontato agli investigatori di essere stato avvicinato da 2 sconosciuti a bordo di uno scooter che hanno esploso 15 colpi di pistola. Ernano, intercettato dai sicari mentre era in auto con la moglie, è riuscito a fuggire ed è rimasto ferito ad un gluteo da un proiettile.

LA STESA CONTRO IL CLAN VIGILIA: RISPOSTA AI GRIMALDI-SCOGNAMILLO

Lo scorso 18 aprile 2022 la polizia giudiziaria intervenne nell’abitazione di Gaetano Vigilia, dove venne registrata una stesa. Gli inquirenti collegarono quel raid a quello avvenuto poco prima in via Filippo Bottazzi nei pressi dell’abitazione di Vincenzo Pugliese alias Roccoco’, affiliato del clan Grimaldi-Scognamillo.

Inoltre Gaetano Vigilia venne fermato in strada lo scorso 27 aprile. Il gip Marco Carbone dispose la convalida dell’arresto per il solo capo del possesso di arma da fuoco escludendo dunque l’aggravante camorristica e la gravità indiziaria per droga.