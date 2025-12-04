PUBBLICITÀ
HomeCronacaFarmaci dopanti per il bodybuilding, blitz anche in Campania
CronacaCronaca locale

Farmaci dopanti per il bodybuilding, blitz anche in Campania

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Farmaci dopanti per il bodybuilding, blitz anche in Campania
Farmaci dopanti per il bodybuilding, blitz anche in Campania
PUBBLICITÀ

Oggi i Carabinieri del N.A.S. di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Traffico di farmaci dopanti

I provvedimenti, spiegano i carabinieri in una nota, sono stati eseguiti a carico di persone perlopiù orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d’indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti.

PUBBLICITÀ

Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei Comandi Arma e dei N.A.S. territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati