Omicidio a Secondigliano, arrestato il genero del boss Lello Amato

Omicidio al Rione Berlingieri, doppia ordinanza per due ras scissionisti per l’uccisione del ras Francesco Feldi ‘o Tufan. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due affiliati di spicco del clan Amato-Pagano, gravemente indiziati di aver concorso nell’omicidio pluriaggravato del ras dei Sacco-Bocchetti avvenuto a Napoli il 19 febbraio 2011. Si tratta di Carmine Amato, nipote del boss Cesare Pagano, e di Raffaele Teatro, genero del boss Lello Amato.