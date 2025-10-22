Femminicidio di Pamela, la mamma contro le amiche della figlia: “Sapevano e non l’hanno aiutata”

PUBBLICITÀ

“Se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto denunciarlo. L’hanno lasciata sola” questa la dichiarazione fatta a “Dentro la Notizia” su Canale 5 da Una Smirnova, mamma di Pamela Genini, uccisa dal suo ex compagno Gianluca Soncin.

La dichiarazione della madre di Pamela Genini

Durante la trasmissione, Smirnova ha anche raccontato di aver parlato qualche volta a telefono con Soncin. “Mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei. Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro“. La donna ha poi anche attaccato le amiche della figlia per non aver denunciato l’assassino di Pamela: “Queste persone non le conosco, non sono mai venute a casa mia e in questi giorni nessuno mi ha contattato”. Ha anche aggiunto di non sapere nulla delle violenze subite dalla figlia: “Se mi avesse parlato, avrei denunciato subito e forse non sarebbe successo niente di tutto questo”.

L’apprensione per la cagnolina di Pamela

Una Smirnova ha anche spiegato che “la cagnolina di mia figlia, Bianca, è ancora con Francesco Dolci. Lui si è dichiarato come suo ex fidanzato ma non lo è mai stato, era solo un amico. Sta trattenendo il cane illegalmente, l’ha sottratto a me in modo osceno e non vuole restituirlo. Voglio che Bianca torni a casa, per Pamela. È fragile, ha bisogno di cure veterinarie, e invece Francesco la porta in giro in televisione, sfruttando l’immagine di Pamela, usando la cagnolina come scudo”.

“Vi prego, aiutatemi. Bianca deve tornare a casa. Pamela l’aveva portata qui quando era cucciola, è abituata a stare con noi. Abbiamo anche il certificato veterinario che dimostra che la cagnolina apparteneva a Pamela, ma è stato tutto inutile” ha concluso la donna profondamente affranta sugli schermi di canale 5.