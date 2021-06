Colpita da proiettili mentre era sul terrazzo di casa. E’ accaduto ieri ad Ercolano ad una 49enne, la donna è stata centrata da proiettile alla schiena, in via Tironi di Moccia. Sul caso indagano i carabinieri della tenenza di Ercolano, intervenuti sul posto. La donna è stata trasportata dai familiari all‘Ospedale del Mare e si trova attualmente ricoverata in ospedale

Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per tentare di ricostruire l’accaduto e risalire ai colpevoli del ferimento.

Stava sbrigando alcuni servizi domestici quando ha avvertito un forte dolore alla schiena. La donna è stata immediatamente soccorsa dai familiari che l’hanno trasportata all’ospedale del Mare, a Napoli, dove i medici sono intervenuti per curare la ferita. La 49enne non è in pericolo di vita ma resterà ricoverata per diversi giorni.

I carabinieri hanno già avviato le indagini e recuperato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica del ferimento. La donna e tutti i componenti della famiglia sono incensurati, non ci sono legami con elementi vicini a organizzazioni criminali della zona. Per questo l’ipotesi più probabile che sia stato un colpo sparato in aria, forse durante una stesa (i raid dei clan), a colpirla.