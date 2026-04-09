Ferito al polso dal colpo di pistola a Cercola, corsa a Villa Betania

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Gli agenti del commissariato di Ponticelli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove un uomo di nazionalità ucraina era giunto con una ferita da arma da fuoco ad un polso. Ascoltato dagli agenti, il ferito ha riferito di non conoscere gli aggressori che gli hanno esploso contro alcuni colpi di pistola mentre era a Cercola. Un proiettile lo ha raggiunto al polso. L’uomo è stato ricoverato e non è in pericolo di vita: sono in corso indagini della Polizia per ricostruire l’episodio.

Si torna a sparare nel rione Bussola, stesa tra le palazzine

Ormai è una triste abitudine. Ennesima stesa al rione Bussola dove ieri sera ignoti, in sella a moto di grossa cilindrata, hanno esploso diversi colpi tra le palazzine. In zona sono poi intervenuti i carabinieri che hanno repertato alcuni bossoli. Si tratta dell’ennesimo raid in una zona attraversata da tempo da fibrillazioni e tensioni.

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L’ultimo episodio si era registrato Sabato Santo, quando sono stati indirizzati diversi colpi di arma da fuoco contro Carmine Argentato, ras dell’omonimo gruppo. L’uomo è riuscito a salvarsi trovando riparo all’interno dell’androne di un palazzo.