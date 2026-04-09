Si torna a sparare nel rione Bussola, stesa tra le palazzine

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Ormai è una triste abitudine. Ennesima stesa al rione Bussola dove ieri sera ignoti, in sella a moto di grossa cilindrata, hanno esploso diversi colpi tra le palazzine. In zona sono poi intervenuti i carabinieri che hanno repertato alcuni bossoli. Si tratta dell’ennesimo raid in una zona attraversata da tempo da fibrillazioni e tensioni.

L’ultimo episodio si era registrato Sabato Santo, quando sono stati indirizzati diversi colpi di arma da fuoco contro Carmine Argentato, ras dell’omonimo gruppo. L’uomo è riuscito a salvarsi trovando riparo all’interno dell’androne di un palazzo.

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I rilievi di routine sono stati effettuati dagli uomini della squadra mobile (guidata da Mario Grassia), coadiuvati dagli uomini del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro).

Subito dopo il raid contro Carmine Argentato vi è stato poi un altro episodio, avente come obiettivo Gaetano Argentato, fratello di Carmine, che si è ritrovato un’ogiva conficcata nel soffitto di casa.

La situazione nel rione resta dunque incandescente.