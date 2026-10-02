Fiamme in un’abitazione nel Casertano, i poliziotti salvano mamma e figlia di 2 anni

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Agenti della Polizia di Stato hanno salvato la vita ad una giovane donna e alla figlia di due nel corso dell’incendio dell’abitazione in cui le due vittime vivono. È accaduto a San Marco Evangelista, nel Casertano.

I poliziotti del Commissariato di Maddaloni sono intervenuti in uno stabile dove alcune persone erano rimaste intrappolate per le fiamme, che hanno generato una densa colonna di fumo nero. Madre e figlia chiedevano disperatamente aiuto, così i poliziotti hanno superato la recinzione esterna e raggiunto il pianerottolo di un’abitazione completamente invasa dal fumo; la bimba era già in stato di semicoscienza a causa delle esalazioni, ed è stata subito portata fuori, seguita poco dopo dalla madre. Gli agenti sono tornati dentro e raggiunto un secondo appartamento, dove hanno evacuato altri due residenti rimasti bloccati. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio, e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte. Dai primi accertamenti effettuati, sembra che l’incendio sia riconducibile a un corto circuito.

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