Sollievo al Santobono, è fuori pericolo il figlioletto di Santo Bottone

Estubato il figlio di Santo Bottone di appena 13 mesi coinvolto in un incidente tra un’auto e un camper che si è verificato sulla Cilentana. Nell’impatto è morto il papà, invece la madre e il fratello sono stati ricoverati in ospedale.

Inizialmente il bambino era stato trasportato d’urgenza al San Luca di Vallo della Lucania in condizioni critiche. Successivamente era stato necessario il trasferimento all’Ospedale Pediatrico Santobono. Solo nelle ultime ore il bambino è stato dichiarato fuori pericolo e definitivamente estubato dai medici.

Santo muore nell’incidente, il figlioletto è ricoverato al Santobono

Lunedì pomeriggio è morto Santo Bottone nell’incidente avvenuto lungo la Cilentana nei pressi di Prignano Cilento. Il 29enne di Agropoli stava rientrando da alcuni giorni di vacanza a Palinuro a casa a bordo di una Bmw con i suoi due figli e la moglie Angelica: l’auto si è scontrata con un camper.

Il cordoglio per Santo Bottone

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per il 29enne agropolese è morto sul colpo. Il messaggio di cordoglio del sindaco Roberto Mutalipassi: “Siamo profondamente affranti e commossi per l’immane tragedia avvenuta sulla superstrada Cilentana (ex SP430). Un giovane padre e marito strappato prematuramente alla vita. Siamo vicini alla famiglia”.