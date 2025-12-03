Finale di X Factor a Napoli, emanata l’ordinanza anti-bevande: i dettagli

PUBBLICITÀ

In occasione della Finale di X Factor 2025, in programma domani, giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 in Piazza del Plebiscito, il Comune di Napoli ha adottato misure straordinarie per garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’evento.

Dispositivo di traffico

Dalle ore 15:00 del 4 dicembre e fino a cessate esigenze, sarà attivo un dispositivo temporaneo di circolazione che prevede:

• Divieto di transito veicolare in Piazza del Plebiscito e in alcune strade limitrofe (Rampe Paggeria, via Solitaria, piazzetta Salazar, via San Carlo, via San Nicola da Tolentino, rampe Brancaccio), con deroghe per residenti, veicoli autorizzati, forze dell’ordine ed emergenze.

• Senso unico di circolazione in piazza Carolina e via Chiaia.

• Divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Trieste e Trento e in via Cesario Console.

• Sospensione aree di sosta per taxi e fermate bus in via San Carlo, via Cesario Console e piazza Carolina.

La segnaletica provvisoria e i percorsi alternativi saranno predisposti dagli organizzatori sotto la supervisione della Polizia Locale.

Divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi

Per motivi di ordine pubblico, dalle ore 12:00 del 4 dicembre e fino a cessate esigenze del 5 dicembre, in Piazza del Plebiscito e aree limitrofe sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine, tetrapak o altri materiali rigidi. Sarà consentita esclusivamente la somministrazione in bicchieri di plastica leggera o carta.