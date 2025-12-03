PUBBLICITÀ
HomeCronacaFinale di X Factor a Napoli, emanata l'ordinanza anti-bevande: i dettagli
CronacaCronaca locale

Finale di X Factor a Napoli, emanata l’ordinanza anti-bevande: i dettagli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Finale di X Factor a Napoli, emanata l'ordinanza anti-bevande: i dettagli
Finale di X Factor a Napoli, emanata l'ordinanza anti-bevande: i dettagli
PUBBLICITÀ
In occasione della Finale di X Factor 2025, in programma domani, giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 in Piazza del Plebiscito, il Comune di Napoli ha adottato misure straordinarie per garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’evento.

Dispositivo di traffico

Dalle ore 15:00 del 4 dicembre e fino a cessate esigenze, sarà attivo un dispositivo temporaneo di circolazione che prevede:
•     Divieto di transito veicolare in Piazza del Plebiscito e in alcune strade limitrofe (Rampe Paggeria, via Solitaria, piazzetta Salazar, via San Carlo, via San Nicola da Tolentino, rampe Brancaccio), con deroghe per residenti, veicoli autorizzati, forze dell’ordine ed emergenze.
•     Senso unico di circolazione in piazza Carolina e via Chiaia.
•     Divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Trieste e Trento e in via Cesario Console.
•     Sospensione aree di sosta per taxi e fermate bus in via San Carlo, via Cesario Console e piazza Carolina.
La segnaletica provvisoria e i percorsi alternativi saranno predisposti dagli organizzatori sotto la supervisione della Polizia Locale.

Divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi

Per motivi di ordine pubblico, dalle ore 12:00 del 4 dicembre e fino a cessate esigenze del 5 dicembre, in Piazza del Plebiscito e aree limitrofe sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine, tetrapak o altri materiali rigidi. Sarà consentita esclusivamente la somministrazione in bicchieri di plastica leggera o carta.
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati