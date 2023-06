Fingono il rapimento dello sposo con mitra e passamontagna, 9 denunciati all’addio al celibato

PUBBLICITÀ

Nove persone sono state denunciate a Trofarello, nella cintura di Torino, dopo aver finto il rapimento dello sposo nel corso della festa per il suo addio al celibato. Gli amici, con il casco e il passamontagna calato sul viso e fucili in pugno, hanno portato via di forza l’uomo dalla proprio abitazione e, dopo averlo legato e imavagliato, l’hanno rinchiuso in un furgone.

L’idea “geniale” del finto commando non è stata però apprezzata dai vicini di casa, tra cui un anziano che avrebbe addirittura accusato un malore. In tanti hanno così allertato le forze dell’ordine che, giunti sul posto e ricostruita la vicenda, non hanno potuto far altro che denunciare i 9 per procurato allarme e sequestrato le armi da soft air senza tappa rosso, caricatori, passamontagna, caschi neri e indumenti che richiamano a organizzazioni islamiche.

