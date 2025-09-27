Follia a Ponticelli, scappa dall’ospedale e aggredisce i carabinieri: 49enne nei guai

PUBBLICITÀ

Ieri i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti a Ponticelli dove era stata segnalata la presenza di una persona in escandescenze. Sul posto i militari hanno constatato la presenza di un 49enne che si era allontanato dall’Ospedale del Mare dove era ricoverato per pregresse patologie psichiatriche. Durante il controllo, l’uomo si è scagliato contro i militari danneggiando la gazzella. Il 49enne è stato bloccato e denunciato per poi essere trasferito dal 118 un’altra volta in ospedale.