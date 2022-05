Follia in centro a Napoli, minaccia i passanti con un coltello: 31enne in manette

Ieri mattina, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno segnalato loro la presenza di una persona molesta in piazza Guglielmo Pepe.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che stava brandendo un coltello contro i passanti e lo hanno bloccato identificandolo per un 31enne somalo irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.