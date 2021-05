Formazioni ufficiali Fiorentina-Napoli, le scelte di Gattuso per ‘riprendersi’ la Champions.

Il Napoli di Gennaro Gattuso chiamato a vincere contro la Fiorentina per non perdere il posto Champions. Si scende in campo alle 12.30 con la Viola che intende chiudere al meglio la stagione, dopo 5 risultati utili consecutivi (non perde dal 17 aprile, ko 3-1 contro il Sassuolo). Gli azzurri sono invece costretti a vincereper rispondere alla Juventus che ieri ha vinto 3-2 contro l’Inter.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina Napoli

Pochi dubbi per Iachini che in porta schiera Terracciano e non Dragowski, mentre in attacco ecco Ribery titolare con Vlahovic. Nel Napoli, invece, spazio a Meret tra i pali e a Bakayoko a centrocampo al fianco di Fabian Ruiz. In avanti, il trio Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Osimhen.

FIORENTINA – Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic

A disp: Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Kouame, Olivera de Andrea, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Eysseric, Dos Santos.

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

A disp.: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Lozano, Mertens, Petagna, Costanzo, D’Agostino, Labriola.