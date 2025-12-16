Forte scossa di terremoto tra l’Italia e la Grecia di magnitudo 5.8

PUBBLICITÀ

Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare il mar Ionio nella notte, tra Italia e Grecia. Il sisma, di magnitudo 5.8, è stato registrato alle 00.41 ed è stato avvertito distintamente da gran parte della popolazione ellenica, in particolare nelle zone costiere.

Secondo le prime informazioni, l’epicentro è stato localizzato in mare aperto, in un’area già interessata nelle ultime ore da una rinnovata attività sismica. Solo nella giornata precedente, infatti, nella stessa zona era stata registrata un’altra scossa di magnitudo 4, elemento che conferma una fase di instabilità attentamente monitorata dagli istituti geofisici.

PUBBLICITÀ

Al momento non si segnalano vittime né danni gravi, ma le autorità competenti hanno avviato verifiche soprattutto lungo le coste e nei centri abitati più vicini all’epicentro, per accertare eventuali conseguenze a edifici e infrastrutture. La scossa, avvenuta in piena notte, ha spinto molte persone a scendere in strada per la paura.

L’area del mar Ionio è storicamente soggetta a fenomeni sismici anche di forte intensità. Per questo motivo la situazione resta sotto costante osservazione, mentre gli esperti continuano ad analizzare i dati per comprendere l’evoluzione dello sciame e valutare il rischio di ulteriori eventi nelle prossime ore.